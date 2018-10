Sossio Aruta, dopo Temptation Island pioggia di critiche: attacchi da Uomini e Donne

Sossio Aruta nella bufera dopo Temptation Island VIP

Il comportamento di Sossio Aruta a Temptation Island Vip non è piaciuto affatto a Rosy Chiarelli, nota opinionista di Uomini e Donne che da anni siede tra il pubblico parlante. Conosciuta per le sue litigate con Tina Cipollari, la romana non perde mai l’occasione di commentare i gossip del momento sul suo profilo Instagram ufficiale. Proprio per questo motivo non potevamo perderci i suoi commenti sul Sossione nazionale che ieri è stato tra gli argomenti più caldi di tutta la blogosfera. Ursula si è sentita persino single a un certo punto, visto che il calciatore ha avuto degli atteggiamenti tutt’altro che accettabili con la sua tentatrice.

Rosy contro Sossio: “Più ridicolo che mai”

Rosy ha voluto commentare proprio l’atteggiamento del Cavaliere degli Over scrivendo: “Sossio che dice che Alfieri è uno sf***to lui più ridicolo che mai” e “Ma come si può stare con una persona così infantile così superficiale cara Ursula ancora perdi tempo con lui”, questi i due post. A riportare la notizia è stato anche Il Vicolo delle News e sicuramente saranno in tanti altri a riprenderla; nel bene o nel male infatti Sossio fa molto parlare di sé ed è normale che attiri le simpatie e le antipatie dei telespettatori e non solo.

Sossio e Ursula stanno ancora insieme? La verità a Temptation Island (e Uomini e Donne)

Non sappiamo peraltro come sia finita la sua storia con Ursula. Tutto ciò che abbiamo visto ci fa pensare in realtà che si siano lasciati; è anche vero però che bisogna vedere come sono andate le cose a Temptation Island fino alla fine prima di dare un giudizio. Perché Sossio si è comportato così durante il reality show? Siete dalla parte di Rosy oppure credete che sia Ursula ad aver torto per le accuse che gli ha rivolto? A prescindere da ciò che pensate sappiate che i due li rivedremo anche dopo Temptation Island: come minimo per tutta la stagione di Uomini e Donne!