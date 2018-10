Temptation Island Vip, è ufficiale: confermata la seconda edizione

Temptation Island Vip tornerà anche il prossimo anno: la seconda edizione sarà di nuovo condotta da Simona Ventura

Grande successo di ascolti quest’anno per Temptation Island Vip che, proprio per questo motivo, pare tornerà con una seconda edizione il prossimo anno. A dare la notizia, oggi, è il settimanale Chi. Nel giornale di Alfonso Signorini, inoltre, viene data per certa anche la partecipazione di Simona Ventura che, salvo imprevisti o cambiamenti improvvisi, sarà di nuovo e per la seconda volta alla conduzione del programma. L’affetto con il quale il pubblico l’ha accolta e l’entusiasmo che la stessa ha dimostrato nel mettersi in gioco a Temptation Island Vip sono stati infatti molto apprezzati. I fan della trasmissione, quindi, oggi non possono che essere felici di questa notizia.

Temptation Island Vip: “Confermata seconda edizione”

Simona Ventura, come dichiarato da lei stessa spesso sui social, si sta godendo a pieno il successo raggiunto con Temptation Island Vip. Questi ottimi risultati, inoltre, l’hanno portata oggi ad un’altra grande conquista. Come si legge infatti sul settimanale Chi: “Al suo esordio nella versione Vip (Simona Ventura, ndr) si è guadagnata la conferma di una seconda edizione”. Mediaset d’altronde, a fronte della popolarità raggiunta da Simona e dal programma, non poteva fare altrimenti. Quelli che ieri sera su Twitter reclamavano a gran voce il ritorno di Temptation Island Vip, dunque, possono adesso dormire a sogni tranquilli.

Temptation Island Vip: l’ultima puntata segna ascolti record

Temptation Island Vip chiude quest’anno in grande bellezza. Il programma ideato da Maria De Filippi, infatti, ieri sera (martedì 9 ottobre 2018) ha segnato il record di ascolti. Ben 4.034.000 di telespettatori sono rimasti attaccati allo schermo ieri fino alla fine, facendo raggiungere al programma uno share pari al 22.4% . Litigi e intrighi amorosi hanno appassionato tutti e, anche questa volta, hanno fatto conquistare alla trasmissione la vetta, facendola emergere tra tutte le proposte piazzate in prima serata dalle altre reti ieri.