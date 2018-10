Ascolti tv 9 ottobre, Temptation Island Vip: boom di ascolti per la finale

By

Ascolti tv ieri: Temptation Island Vip chiude in bellezza e vince contro Una Pallottola nel cuore 3

Nella serata di ieri, martedì 9 ottobre 2018, su Rai1 l’appuntamento con Una Pallottola nel Cuore 3 ha conquistato 4.033.000 spettatori pari al 17.3% di share. La fiction è riuscita a raccogliere ottimi risultati, ma ciò non è bastato per trionfare durante la prima serata. Già, perché su Canale 5 l’ultima puntata di Temptation Island Vip ha raccolto davanti al video 4.034.000 spettatori pari al 22.4% di share. Il viaggio dei sentimenti condotto da Simona Ventura è arrivato alla conclusione. Nonostante il programma sia legato agli schemi tipici del reality, la conduttrice gli ha dato un tocco estremamente personale, con i suoi ritmi serrati e i suoi inconfondibili slogan appassionando e divertendo il pubblico. La prima stagione di Temptation Island Vip si è conclusa con gli ultimi tre falò, che hanno regalato non poche emozioni. Tra colpi di scena, accesi confronti e reazioni inaspettate, le ultime tre coppie sono uscite separate.

Ascolti tv 9 ottobre: i dati Auditel degli altri programmi in prima serata

Per Valeria Marini e Patrick Baldassari, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Alessandra Sgolastra e Andrea Zenga, il viaggio dei sentimenti è terminato con una rottura. Infatti, nessuna delle tre coppie ha lasciato il villaggio sardo insieme. Ma non è finita qui. Temptation Island Vip tornerà giovedì 11 ottobre al posto di Uomini e Donne su Canale 5 con una puntata imperdibile organizzata dalla De Filippi. Dopo aver parlato del grande successo di Temptation Island Vip, è arrivato il momento di scoprire gli ascolti tv degli altri programmi in prime time. Stasera Tutto E’ Possibile su Rai 2 ha interessato 1.669.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1, invece, il film Colombiana ha intrattenuto 1.375.000 spettatori (6%).

Ecco gli altri ascolti tv del prime time di martedì 9 ottobre

Il programma di informazione di Rai 3 Carta Bianca ha raccolto davanti allo schermo 1.147.000 spettatori pari ad uno share del 5.3%. Su Rete4 Flight totalizza un a.m. di 844.000 spettatori con il 4.1% di share. Il talk show politico DiMartedì su La7 ha registrato 1.675.000 spettatori con uno share del 7.9%. Su Tv8 il film 2012 segna 378.000 spettatori con l’1.8%. Infine, sul Nove Come Quando Fuori Piove ha raccolto 161.000 spettatori con lo 0.6%.