Replica Temptation Island Vip 2018: dove rivedere la quarta e ultima puntata

Temptation Island Vip replica ultima puntata: canale e orario

Dove rivedere la quarta e ultima puntata di Temptation Island Vip con Simona Ventura? La replica di martedì 9 ottobre 2018 è disponibile su Witty, il canale web tv dedicato interamente alle produzioni di Maria De Filippi. Ma è possibile rivederla pure su Video Mediaset, altra popolare piattaforma streaming. È possibile inoltre vederla in tv, su La 5, giovedì 11 ottobre alle ore 21.10. La puntata conclusiva della prima edizione del reality show è stata un gran successo, sia in termini di auditel che di riscontro sui social network. Contrariamente alle aspettative, non ci sarà una quinta puntata speciale del programma. Ma giovedì 11 ottobre, alle 14.45 all’interno della puntata di Uomini e Donne, saranno presenti tutte le coppie della trasmissione e i rispettivi tentatori.

Cosa è successo nell’ultima puntata di Temptation Island Vip

L’ultima puntata di Temptation Island Vip è stata incentrata sul falò finale tra le tre coppie rimaste: Sossio Aruta e Ursula Bennardo del Trono Over, Valeria Marini e Patrick Baldassari, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. La coppia nata a Uomini e Donne si è detta addio al falò di confronto. È stata la Bennardo a chiudere la relazione, stanca del comportamento di Sossio. Che, dopo l’addio a Ursula, ha ricevuto un due di picche pure dalla tentatrice Sara, con la quale ha vissuto attimi intensi nel villaggio Is Morus Relais. Esito simile per Valeria e Patrick. I due si sono mollati dopo che la Marini si è lasciata andare con il tentatore spagnolo Ivan Gonzalez. La soubrette sarda ha preferito lasciare il programma di Canale 5 da sola, senza il fidanzato imprenditore. Una decisione condivisa da Baldassari.

Temptation Island Vip: quali coppie si sono lasciate

Scoppiati anche Andrea e Alessandra: Zenga Junior ha chiuso il rapporto con la modella dopo il suo comportamento con Andrea Cerioli. Alessandra ha supplicato il fidanzato ma invano: l’ex calciatore ha scelto di non dare una seconda chance alla sua ragazza.