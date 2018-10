Andrea Zenga lascia Alessandra: le parole della ragazza fanno arrabbiare tutti

Temptation Island Vip: Alessandra Sgolastra si lascia andare con il single Andrea Cerioli e il suo fidanzato Zenga reagisce cosi..

Alessandra Sgolastra, nonostante sia entrata nel villaggio di Temptation Island Vip con le migliori intenzioni, ha dovuto affrontare un impensabile imprevisto. Super innamorata del suo fidanzato Andrea Zenga, Alessandra sembrava non avere occhi per nessun altro. E invece…durante il suo percorso si è imbattuta in uno strano incontro. La presenza del tentatore Andrea Cerioli, infatti, ha messo in discussione tutta la storia d’amore tra Zenga e la sua fidanzata. E’ un’Alessandra tentata a cedere al corteggiamento dell’ex tronista Cerioli, eppure cerca di trattenersi per via della sua già esistente relazione. Arriva il falò di confronto, l’ultimo del programma. E, Andrea Zenga si mostra super teso all’idea di dover affrontare la sua Alessandra dopo i tanti video visti.

Andrea Zenga è infastidito dal comportamento della sua fidanzata Alessandra e al falò scoppia la discussione

La giovane Alessandra, se in compagnia del single Andrea Cerioli sembrava trovarsi bene e non voler smettere di passarci del tempo insieme, una volta arrivata al confronto finale si mostra sotto tutt’altra veste. Pare tirarsi indietro e rinnegare il flirt avuto col tentatore. La discussione si fa sempre più viva tra i due finchè arrivano a trattare problemi strettamente legati alla loro vita privata: lavoro, quotidianità, gelosia, famiglia e tanto altro ancora.

Alessandra e Andrea Zenga decidono di uscire separati da Temptation Island Vip

Andrea Zenga, nell’ultimo imperdibile incontro con Alessandra davanti a Simona Ventura, pare non voler accettare gli sguardi e l’avvicinamento della sua fidanzata con Cerioli. La delusione è tanta, la Sgolastra si lascia andare ad un pianto, quasi, di disperazione quando il suo, ormai ex fidanzato, comunica alla conduttrice di voler uscire da solo dal programma. I due si abbracciano, si salutano e, mentre Zenga è apparentemente freddo nel farlo, Alessandra quasi non crede a quanto appena successo.