Alessandra Sgolastra, occhi lucidi per Andrea Cerioli: il gesto dopo Temptation

Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli: in contatto anche dopo Temptation Island Vip

È evidente: tra Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli è nato un vero e proprio feeling all’interno del villaggio di Temptation Island Vip. Un legame, una sintonia, che va oltre l’amicizia. E lo ha capito bene Andrea Zenga, figlio del più famoso Walter e fidanzato di Alessandra, che è rimasto scioccato dal comportamento della Sgolastra. Quest’ultima si è addirittura commossa per Cerioli, quando questi è sparito dal resort per un giorno intero, per sistemare alcune questioni burocratiche. “Aveva gli occhi lucidi”, ha spifferato Valeria Marini all’ex tronista di Uomini e Donne. “Sì, è stata giù di morale tutto il giorno. Poi, quando sei tornato, si è ripresa”, ha aggiunto l’altro tentatore Pierpaolo Petrelli. Insomma, una complicità – quella tra Alessandra e Andrea Cerioli – tangibile e che, a quanto pare, è proseguita anche fuori.

Temptation Island Vip: forte complicità tra Alessandra e Andrea Cerioli

Dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island Vip Alessandra Sgolastra ha cominciato a seguire Andrea Cerioli su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello ha ricambiato il gesto, segno che i due hanno lasciato la Sardegna in ottimi rapporti. Hanno intrapreso una relazione amorosa o hanno scelto di restare solo amici? Per il momento Alessandra continua a seguire sui social network anche Andrea Zenga. Secondo i beninformati Alessandra e Andrea si sarebbero lasciati dopo il falò di confronto: ma saranno davvero andate così le cose? O qualcuno ha optato per il perdono?

Il pubblico fa il tifo per Alessandra Sgolastra e Andrea Cerioli a Temptation

Il pubblico si è schierato dalla parte di Alessandra e Andrea Cerioli. Sono molto i fan che sognano una coppia del genere, forse per via del fascino del bolognese, che con i suoi modi garbati ed eleganti ha già conquistato tante telespettatrici. Avrà fatto capitolare definitivamente pure la bella Sgolastra?