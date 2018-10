Karina Cascella all’Isola dei Famosi 2019? “Quasi quasi, ma…”

Concorrenti L’Isola dei Famosi 2019: Karina Cascella è la prima naufraga?

Karina Cascella sarà una dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019? Ogni anno viene fatto il suo nome. E non a caso: l’opinionista ha un carattere esplosivo, che sicuramente riuscirebbe a spazzare via la noia. Ricordiamo anche che Karina ha vinto La Talpa e quindi già una volta ha dimostrato quello che vale. E La Talpa è un reality show duro tanto quanto L’Isola. Avrebbe dunque tutte le carte in regola per andare lontano. Molto lontano. Non tutti la amano, è vero, ma questo dipende dal suo carattere battagliero e dal suo essere vera al cento per cento. Non nasconde quindi i suoi difetti e a La Talpa è stata apprezzata proprio per la sua sincerità.

Karina Cascella parla della sua partecipazione all’Isola 2019

Adesso, rispondendo a una domanda su Instagram, Karina Cascella ha chiarito tutto sulla sua eventuale partecipazione alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi (e le ultime novità sull’edizione non mancano): “Me lo dite talmente tante volte che quasi quasi… No, seriamente: farei una fatica pazzesca! Sono anni che rifiuto”. Da queste parole si evince che l’opinionista non è molto convinta di andare sull’Isola. Ma arriverà sicuramente l’anno in cui sarà più decisa. Un personaggio come lei ci vorrebbe in un reality show come L’Isola dei Famosi! Un reality costellato di misteri, come quelli di cui ci ha parlato Francesco Monte al Gf Vip.

Karina Cascela, dall’Isola al Gf il passo è breve!

Da un reality è passata a un altro. Karina Cascella ha rivelato anche quello che pensa del Grande Fratello Vip: “Ti dico la verità? Ho come la sensazione che manchi di qualcosa. Trovo a tratti tutto un po’ noioso, come se mancasse di brio. Manca quel tocco in più. Quel tocco che lo scorso anno per una serie di cose invece c’era”.