Gf Vip, Francesco Monte chiede scusa a Giulia: “Non voglio farti stare male”

Francesco e Giulia del Gf Vip: arrivano le scuse dopo la litigata nella notte

Francesco Monte ha chiesto scusa a Giulia Salemi. Ormai le loro giornate passate al Gf Vip 2018 sono fatte da tira-e-molla continui e i telespettatori sono sempre più confusi: a Francesco piace davvero la ragazza? Un punto di domanda che ha anche l’ex tronista. Non sa ancora come definire il loro rapporto e adesso la vede come un’amica speciale. Giulia Salemi è convinta che possa riuscire a fargli cambiare idea, che fuori dalla Casa più spiata d’Italia riusciranno a vivere liberamente la loro storia. L’influencer quindi non demorde mentre Monte è sempre più confuso. E non sa se sta facendo la cosa giusta. Sta provando troppe emozioni tutte insieme.

Francesco Monte chiede scusa, ma mette un muro tra lui e Giulia Salemi

Dopo la litigata notturna nella suite, Francesco e Giulia del Grande Fratello Vip hanno (ri)fatto pace. Abbiamo perso il conto del numero delle volte che bisticciano per poi abbracciarsi e baciarsi. Adesso è successo lo stesso. Ma durante un lungo abbraccio, Monte ha costruito di nuovo un muro tra lui e Giulia. Ecco cosa precisamente le ha detto: “Mi hai incasinato la testa ancora di più. Mi hai messo dei punti interrogativi e delle paure. Ora ne ho di più. In primo luogo perché non voglio farti stare male”. Giulia Salemi ha sorriso a queste parole. Si sta rassegnando all’idea che con Francesco non potrà esserci futuro?

Gf Vip, Giulia e Francesco non dureranno?

Alessandro Cecchi Paone è sicuro che nella Casa non ci sia nessuna vera coppia. Anche Francesco e Giulia non lo convincono (e non convincono tanti telespettatori). Se, tra di loro, vede però una leggera attrazione – soprattutto da parte di Giulia, che si è presa una bella cotta -, non è dello stesso parere su Jane Alexander ed Elia Fongaro: la loro storia sarebbe già finita, a detta sua. Non sappiamo come andrà a finire il rapporto fra Elia e Jane, ma è sicuro che Giulia e Francesco del Gf Vip non dureranno molto se continueranno su questa strada!