Gf Vip, Elia e Jane si sono già lasciati? Una grande confessione nella Casa

Elia e Jane Gf Vip 2018: nessun amore?

Elia Fongaro e Jane Alexander si sono lasciati? Al Gf Vip 2018, Alessandro Cecchi Paone ha analizzato questa coppia ed è arrivato a una sola conclusione: l’ex velino non ha alcun interesse nei confronti di Jane. Una storia, dunque, che non prenderà mai il volo: “Finito. A lui non fr***va nulla. Le capisco queste cose. Ma te le dirò solo una volta usciti da qui. Non possiamo parlare di altri qua perché ci sentono. Lei aveva un effettivo trasporto, lui no. Lui parla sempre di sé, si occupa di sé, pensa a sé”. Abbiamo avuto larga dimostrazione che Alessandro è uno dei pochi a dire chiaramente quello che pensa, pur mettendosi contro una determinata persona. E su Elia Fongaro ne ha dette di cotte e di crude!

La curiosità di Fabio Basile su Jane ed Elia

Fabio Basile ha ascoltato con attenzione quello che gli ha detto Paone. È stato proprio lui a voler sapere qualcosa in più sulla coppia Jane-Elia del Grande Fratello Vip 3. Dopo aver ascoltato queste prime frasi di Alessandro, Fabio ha risposto: “Se Elia fosse davvero così sarebbe un mostro”. Jane Alexander continua a difendere Elia (e recentemente si è scontrata con Francesco Monte per una ragione importante): se avesse ascoltato il pensiero espresso da Paone, di certo non sarebbe rimasta in silenzio!

Gf Vip, Elia Fongaro attaccato di nuovo da Alessandro Cecchi Paone

“Lui è talmente insicuro della sua vita – ha continuato Cecchi Paone riferendosi a Elia –, figuriamoci come può gestire la vita di una donna, grande, che ha già un figlio e un uomo che la vuole sposare. Non è una colpa essere incerti. Sono decisioni molto difficili. Elia ci ha detto che ha dubbi, non sa esattamente cosa fare, non sa che strada prendere. Ha molte incertezze caratteriali. Come fai a gestire una situazione del genere?”. Infine il colpo di grazia per tutte le coppie del Gf Vip: “Dal punto di vista delle coppie non intravedo nulla”.