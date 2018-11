Grande Fratello Vip, Jane contro Francesco: “Mi ha accusato di secondi fini”

Jane Alexander e Francesco Monte, scontro al Gf Vip 2018

Jane Alexander e Francesco Monte si sono scontrati al Grande Fratello Vip 3. All’attrice non sono andate proprio giù le parole che Francesco ha speso sul bacio di Giulia Salemi e Martina Hamdy. Ha detto di avere tante amiche che si amano e che avrebbe voluto un chiarimento proprio da lui. Non le è bastato quello che ha detto durante l’ultima diretta. Francesco Monte si è mostrato subito infastidito dall’atteggiamento di Jane e ha cercato di chiudere rapidamente il discorso. Ecco cosa ha detto: “Secondo me è stato fuori luogo, da parte sua, aprire questo argomento. Voleva chiarire una cosa già chiarita. Ha cercato di far capire che la frase razzista di Elia è stata grave come la mia”.

Francesco Monte attacca Jane Alexander: delle parole che non piacciono

Francesco continua a essere triste al Gf Vip per diverse ragioni e il confronto con Jane (che non c’è stato davvero) lo ha messo ancora più in crisi. Per l’ex tronista, Jane avrebbe dei secondi fini: “Ha cercato di far passare le mie frasi come razziste e omofobe. Non sono quel genere di persona. Mi pare fuori luogo”. Jane credeva che avrebbe potuto ricevere una spiegazione più chiara sul bacio fra Marina e Giulia e non è riuscita ad accettare le accuse nei suoi confronti: “Ci sono rimasta male perché mi ha accusato di secondi fini. Credo che sia una cosa brutta. Conoscendomi, non gli dovrebbe venire nemmeno in mente. Forse ha qualcosa dentro che io non ho”.

Momenti tristi per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip

Alcuni concorrenti stanno accusando i colpi della lunga permanenza nella casa del Gf Vip 2018. Francesco ha dei momenti “no”, Jane Alexander sente la mancanza di Elia Fongaro e Giulia Provvedi è scoppiata a piangere per il suo fidanzato. La mancanza dei cari si fa sempre più forte. Ma tutt’e tre hanno intenzione di andare avanti.