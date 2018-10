Francesco Monte triste al Gf Vip: “Non capiscono quello che ho nascosto”

Momento di tristezza per Francesco Monte al Grande Fratello Vip

Un momento di tristezza per Francesco Monte al Gf Vip 2018. Si è isolato per un momento dal gruppo per poter rimanere solo con sé stesso. Ha bisogno di pensare. Deve capire se fino a questo punto il suo percorso è stato davvero positivo – avrebbe potuto fare diversamente qualcosa? – e se ha fatto bene a dimostrare le proprie debolezze. Non si è riferito semplicemente alla sua storia con Cecilia Rodriguez (una cicatrice ancora aperta), ma anche a quello che potrebbero pensare di lui le persone a casa. Soprattutto i suoi famigliari. Dubbi e ancora dubbi, per l’ex tronista, che ha ricevuto delle parole di conforto da parte del suo amico Stefano Sala.

Grande Fratello Vip, Francesco Monte si confessa: ecco cosa gli è successo

“Pensavo un po’ – ha spiegato Francesco –. Ho pensato un po’ a quello che c’è fuori. Sto pensando alla mia vita fuori”. Stefano Sala capisce bene quello che prova Francesco (visto che ha una particolare situazione con la fidanzata Dasha) e infatti gli ha detto: “Quello che ti dicono e ti consigliano è: ‘Non badare a quello che la gente può penare fuori’. Ma è ovvio che ci devi badare un po’!”. Lo scontro con Elia Fongaro al Grande Fratello Vip 3 lo ha comunque segnato. Non sa che immagine di sé sia emersa. E magari sta pensando anche all’esito di un ipotetico televoto, se lui dovesse essere un giorno il più nominato.

Gf Vip, Francesco e Giulia sempre più criticati

“Secondo me sono quelle frasi fatte senza senso – ha spiegato Monte –. Che vengono dette tanto per dire. Te le sparano perché ti invogliano a non preoccuparti di nulla. Le azioni si collegano alle conseguenze e si ripercuotono su di te. Mi chiedo se a volte raccontare delle proprie vulnerabilità convenga. Solo un cinquanta per cento le riesce a capire, un altro cinquanta me le rinfaccia. Vuole divertirsi con quelle tue cose che tieni nascosto”. Francesco Monte e Giulia Salemi hanno ricevuto tante critiche nell’ultimo periodo. Sì, Francesco ci ha visto giusto: ha un buon cinquanta per cento di detrattori (e tra questi i fan di Elia) e un cinquanta per cento di gente che lo sosterrà sempre e comunque!