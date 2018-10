Gf Vip, Stefano Sala confessa perché non poteva parlare della fidanzata

La confessione sulla fidanzata di Stefano Sala: ecco perché non ne parlava mai al Gf Vip

Stefano Sala del Gf Vip 2018 ha spiegato chiaramente perché non parlava mai della sua fidanzata Dasha. Lo ha confessato a Jane e Martina, due persone con le quali ha costruito un bel legame. Ecco cosa ha detto, a cuore aperto: “Mi dispiace perché viene coinvolta. Io non ho mai parlato prima della mia ragazza per il semplice fatto che volevo tutelarla. Lei è una persona sensibile e so che certe cose non l’hanno fatta vivere in paradiso. Le hanno messo la pulce nell’orecchio. Ci sono state cose che potrebbero essere interpretate in un altro modo”.

Grande Fratello Vip: Stefano e Benedetta solo amici

Jane Alexander ha detto di capire bene Stefano, ora che ha preso una decisione importante che riguarda Elia Fongaro. Benedetta Mazza è dunque solo un’amica e lo ha aiutato a capire ancora meglio che ama Dasha: “Nella vita di tutti i giorni non hai il coraggio per smuovere la cosa e cerchi di rimandare sperando che le cose possano cambiare. Vivi nella speranza. Il Grande Fratello ti dà diversi input che aiutano a scoprire lati di te che nascondevi per proteggerti e per proteggere le persone che ti stanno attorno. Ma in realtà è il contrario”.

I dubbi di Stefano al Gf Vip 2018

Al Grande Fratello Vip, Martina Hamdy (che rischia di essere eliminata con una percentuale mai vista) gli ha detto che lei, fuori, ha una storia molto solida. E anche Stefano ha spiegato che la sua non si scalfisce mai: “Io qua gioco tanto perché anche io fuori ho una storia solida. So che cosa voglio dalla vita. I momenti di debolezza sono arrivati perché gli altri me li hanno imposti, cioè mi hanno messo la pulce nell’orecchio. C’è sempre una ragione a tutto. Quello che è successo a me… è stato un segnale per farmi capire cosa provo io”.