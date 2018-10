Elia e Jane Gf Vip, la scelta: “C’è stata ma ho fatto cose di cattivo gusto”

Gf Vip, Jane ed Elia hanno fatto la loro scelta

Elia e Jane del Gf Vip 2018 hanno fatto un passo avanti importante. L’attrice ha lasciato il suo fidanzato Gianmarco e questo – come sa bene anche lei – porterà a delle conseguenze. Jane Alexander ha fatto la sua scelta e non sembra intenzionata a tornare indietro: “Non mi sono pentita per ieri. Questa mattina mi sono svegliata col pensiero che non c’è voglia di pensare a determinate cose che riguardano me da parte di quella persona con la quale vivo. Spero che mia mamma sia andata lì”. Vuole che Gianmarco capisca le sue ragioni, anche se vorrà parlare con lui solo vis-à-vis. Non ci sarà nessun confronto al Grande Fratello Vip.

Jane Alexander non vuole tornare indietro: Elia Fongaro è il suo futuro?

“Potevano esserci modalità diverse – ha spiegato Jane Alexander durante la diretta di Mediaset Extra –. Ma cosa dico domani in diretta? Io non voglio dire in diretta a Gianmarco quello che voglio dirgli. Lo trovo di cattivo gusto. Già mi sembra che di cose di cattivo gusto ne ho fatte più di una. Le modalità che sto usando sono di cattivo gusto. Cosa aggiusto? So quali sono le conseguenze. Ho fatto una scelta”. Jane ed Elia hanno fatto un passo importante. Ma comunque l’attrice è preoccupata per quello che potrebbe succedere al ragazzo: “Io vorrei che Elia non ne uscisse male da questa scelta. Ho fatto tutto io. Da sola”.

Grande Fratello Vip, Jane preoccupata per Elia: cosa succederà adesso?

Jane ha riflettuto a fondo sulle decisioni che ha preso, soprattutto dopo gli attacchi di Cecchi Paone a Elia Fongaro. Cosa succederà adesso? I telespettatori non apprezzeranno la decisione di Jane (e quindi la manderanno a casa attraverso il televoto)? Jane è ben consapevole che non è riuscita a raggiungere l’obiettivo che si era prefissata e ridendo ha detto alle sue amiche: “Pensa che sono entrata qui dentro con la nomea di st***za ed esco con la nomea di st***za!”.