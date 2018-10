Gf Vip, Jane ed Elia fanno un passo importante: “Una grande complicità”

Elia Fongaro e Jane Alexander fanno un passo importante al Grande Fratello Vip 3

Non è ancora chiarissimo il rapporto di Jane Alexander ed Elia Fongaro del Gf Vip 2018. Vogliono davvero costruire qualcosa di serio all’interno della Casa? Nel confessionale l’attrice ha rivelato altri segreti sulla sua vita privata. Ha parlato senza problemi del suo fidanzato Gianmarco e dell’intenzione di lasciarlo prima di mettere piede al Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha detto: “Non ero felice con Gianmarco. Avrei voluto lasciarlo. Ma non l’ho fatto”. Cosa le ha impedito di portare al capolinea la sua storia con Gianmarco? La verità non è emersa del tutto. Anche se adesso sembra più propensa ad approfondire la sua conoscenza con Elia.

Gf Vip anticipazioni: Jane lascia Gianmarco? Elia aspetta un gesto preciso

“Come faccio a vivere una cosa bene – ha detto Jane –, se fuori c’è una persona che sembra cascata dalle nuvole? Non sopporto l’idea che sto facendo del male a Gianmarco. Mi dà fastidio che questa cosa stia avvenendo davanti agli occhi di tutti”. Ci sono state altre coccole nella notte fra Elia e Jane e questo ci fa capire che l’intesa è reale. Ma entrambi hanno paura di fare passi falsi. Elia Fongaro è trattenuto. Non vuole far soffrire una persona che si trova all’esterno di quel contesto televisivo. Sta solo a Jane decidere se mettere sul serio un punto sulla sua relazione con Gianmarco. Anche se è ormai chiaro a tutti che non ci sarà nessun matrimonio.

La decisione del fidanzato di Jane Alexander: la scopriremo giovedì 25 ottobre?

Elia Fongaro è cotto di Jane Alexander. Ecco cosa ha detto (mentre Fabio Basile raccontava il suo passato difficile): “Lei per me è molto importante. Riusciamo a sostenerci a vicenda. A capirci. E non è così scontato. Non è facile avere questo tipo di complicità. Ho scelto di essere rispettoso e voglio continuare a esserlo”. Potrebbe cambiare idea solo se, nella puntata di giovedì del Grande Fratello Vip 2018, Jane dovesse dire in faccia al fidanzato che tra loro non ci potrà essere alcun futuro. Una puntata speciale, questa, perché assisteremo anche al confronto tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi (e abbiamo già delle anticipazioni sui due!).