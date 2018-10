Gf Vip, la verità su Silvia Provvedi e Corona raccontata da Parpiglia nella notte

View this post on Instagram

Avete voglia di leggere una storia vera? Non le supposizioni, le fantasie, la cazzate scritte o dette in ogni dove. Una storia vera: stop. Silvia e Fabrizio si sono lasciati lo scorso luglio. Lui le ha fatto le valigie e l’ha sbattuta fuori casa mentre lei era a #formentera Da quel momento non si sono più parlati, visti o incrociati. Lui ha avuto altre storie. Lei idem. Quando incontro Silvia sull’isola, alla quale voglio un bene profondo, incontro un’altra persona. Prima dolce: mi abbraccia. Piange lei, piango io (è la stessa ragazza con cui sono andato in carcere, non si possono dimenticare certe cose). Mi chiede spiegazioni su Fabrizio ma no, non è gossip. Sono vicende private. Sono fatti loro. Evito l’argomento. Poi lei cambia. Una sera discutiamo pesantemente. Era tardi, era con il suo fidanzato ‘estivo’, a un certo punto mi tira il braccio, poi mi strappa la maglia per giocare, per ballare. Io mi incazzo e le dico di calmarsi. Reagisce male e me ne vado. Lei mi corre dietro, io mi fermo fuori dal locale e parliamo. Finisce così. Stop. Dopo L estate Fabrizio subisce il furto. Esplode contro tutti anche contro Silvia. Succedeva due giorni prima del suo ingresso nella casa. Era giovedì o venerdì e c’erano le anticipazioni con le parole dure di Corona. Incontro Silvia fuori da un ristorante. Senza dirci nulla ci abbracciamo forte, fortissimo. Lei scoppia a piangere, io la stringo ancora più forte. Quello che ci siamo detti, resta tra noi. Ho desiderato tantissimo che Fabrizio le chiedesse scusa. Ma non è un pirla. E quando ha avuto tutto chiaro, lo ha fatto su @chimagazineit Lo ha fatto in modo onesto, sincero, con affetto. Che cosa succederà adesso? Vedremo. Nella mia testa ho la risposta, ma voglio capire: da amico, da spettatore e in ultimo da addetto ai lavori. E se sarà un addio, spero in ❤️ mio che sarà una bella carezza di chi sa dire: ‘Conta su di me per sempre’. Se invece sarà altro… beh… a giovedì #gfvip che bussi 🤟😜❤️ #allyouneedislove QUESTA È LA VERA STORIA… IL RESTO SARÀ DA SCRIVERE.