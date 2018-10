Corona e Silvia Provvedi, confronto in diretta: ecco quando e cosa si diranno

Confronto Fabrizio Corona – Silvia Provvedi: anticipazioni Gf Vip 2018

Il confronto di Fabrizio Corona e Silvia Provvedi ci sarà. E questa volta per davvero. Ci sono state numerose smentite fino a pochi minuti fa, ma adesso sono stati proprio Ilary Blasi e Alfonso Signorini ad aver annunciato l’ingresso di Corona al Gf Vip 2018. Non sarà un concorrente fisso ovviamente: vorrà “semplicemente” chiarire tutto con la sua ex fidanzata. Pensa di non averla ringraziata abbastanza e di aver detto parole esagerate nei suoi riguardi. Potrebbe quindi fare il mea culpa, ma la domanda che adesso tutti si pongono è: Silvia Provvedi lo perdonerà? Come andrà a finire questa storia? Al Grande Fratello Vip i colpi di scena sono tutt’altro che finiti!

Silvia Provvedi perdonerà Fabrizio Corona?

L’incontro tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona avverrà giovedì 25 ottobre 2018. Un appuntamento da non perdere, che catalizzerà sicuramente l’attenzione di un maggior numero di telespettatori. La bruna delle Donatella ha fatto diverse confessioni sorprendenti su Corona e dubitiamo che possa fare qualche passo indietro. Proprio poche ore fa Gabriele Parpiglia ha smentito attraverso Instagram l’ingresso di Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip. Questa sera. Semplicemente perché si trova a Milano. E invece nelle anticipazioni di giovedì 25 ottobre del Gf Vip 2018 è presente il confronto-scontro fra Corona e Provvedi.

Grande Fratello Vip, anticipazioni giovedì 25 ottobre

Negli ultimi giorni si è parlato addirittura di un accordo tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona e nelle prossima puntata del Grande Fratello Vip scopriremo finalmente l’unica verità. Una puntata che si prospetterà a dir poco interessante visto che verrà chiarito anche il rapporto di Elia e Jane (e si parlerà del suo possibile matrimonio) e sicuramente si potrebbe ridiscutere delle crisi di Francesco Monte e Giulia Salemi. Questa edizione del Gf Vip terminerà con qualche coppia superstite? E cosa succederà fra Corona e Silvia giovedì 25 ottobre?