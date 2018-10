Jane Alexander fidanzato: “La proposta di matrimonio un pugno nello stomaco”

Grande Fratello Vip, Jane Alexander commenta la proposta di matrimonio del fidanzato

Jane Alexander dirà di sì al suo fidanzato Gianmarco? L’abbiamo vista molto indecisa al Gf Vip 2018, dopo la proposta di matrimonio nel cuore della notte. Adesso conosciamo perfettamente quello che l’attrice ha detto nel confessionale. Era palese che fosse stata spiazzata dalla frase urlata dal compagno, ma non ci saremmo mai aspettati che avrebbe potuto avere una reazione del genere: ha definito quella proposta un “pugno nello stomaco”, un “terremoto” e ora come ora non è più serena. Da quando ha risentito il suo fidanzato, Jane Alexander ha cominciato ad allontanare Elia Fongaro. Cosa significa questo: ci sta pensando sul serio all’idea di convolare a nozze?

Jane Alexander senza parole: ha perso la serenità al Gf Vip 2018

“Jane, sposami”. Questa è stata la proposta di matrimonio che il fidanzato le ha fatto al di fuori del Grande Fratello Vip 3 urlando al microfono (con lui c’era anche Enrico Silvestrin). L’attrice non si sarebbe mai aspettata di ascoltare queste parole da lui perché avevano passato un periodo di crisi: “Non so davvero che cosa dire. In questo momento è come se mi avessero preso a pugni nello stomaco. Non ha senso, non so che dire. Questo è un gesto che a me piace ‘ni’. Un vero terremoto. Non so dove mettere le mani. Fino a poco tempo fa stavo bene mentre adesso non sto bene. Non posso credere al fatto che gli manco così tanto”. La serenità di Jane nella Casa del Gf Vip è stata resa possibile anche da Elia Fongaro, col quale ci sono stati momenti speciali.

Gf Vip, Jane Alexander ed Elia Fongaro: un’amicizia speciale?

Nei confronti di Elia Fongaro, Jane Alexander ha speso sempre parole bellissime: “Se vuoi per te io ci sono. In alcune cose è estremamente giovane, ma in altre si vede che ha vissuto esperienze che lo hanno fatto crescere tanto. Io sono più grande di lui e ho visto più cose di lui. Elia è molto affettuoso e buono”. Dopo queste parole e il grande punto interrogativo sulla sua vita sentimentale, ci sarà il matrimonio di Jane Alexander? Come ha detto lei stessa: avrà tempo per pensarci su al Grande Fratello Vip 2018.