Gossip Grande Fratello Vip, Elia e Jane sempre più complici: una grande amicizia

L’amicizia di Elia Fongaro e Jane Alexander al Grande Fratello Vip

Elia e Jane del Grande Fratello Vip 2018 sono sempre più complici. Tra loro si è creato un bellissimo rapporto, che vorrebbero mantenere intatto fino alla fine. E molto probabilmente sarà così perché i due, per certi aspetti, si somigliano molto. Pur senza storie d’amore all’interno della Casa più spiata d’Italia e sceneggiate napoletane, Jane Alexander ed Elia Fongaro sono entrati nel cuore di parecchi telespettatori. Vorrebbero vedere entrambi alla finale del Gf Vip 3. Potrebbero farcela, visto che, dalla loro, hanno delle fandom molto compatte. Questo reality ci ha comunque abituati a dei colpi di scena e potremmo assistere anche all’eliminazione di Elia nella puntata del lunedì, alla luce di quello che è successo negli ultimi giorni.

Gossip Gf Vip 2018, Elia e Jane non sono una coppia: i fan in protesta!

Non appena Elia Fongaro è stato mandato al televoto, l’armata di Francesco Monte ha deciso di mandarlo a casa votando a più non posso. Sta dunque ricevendo un numero impressionante di voti, ma c’è anche da dire che Eleonora Giorgi non sta proprio simpatica a tutti: questo significa che, nella prossima diretta del lunedì, se la giocheranno alla fine loro due. I fan di Elia Fongaro faranno ogni cosa per tenerlo nella Casa, soprattutto adesso che è sbocciata una bellissima amicizia tra lui e Jane Alexander. Su Twitter sono tutti pazzi di loro: “A differenza di molti, in ogni rapporto che vedo preferisco non vedere malizia, ma solo dei bei rapporti che arricchiscono i protagonisti. E questo è il caso di Elia e Jane perché, da pragmatico, sono solito badare a prove concrete ed inequivocabili non a pettegolezzi”. Niente a che vedere con la coppia Monte-Salemi, che adesso ha ricevuto numerose critiche (e per un preciso motivo).

Grande Fratello Vip, Jane felicissima col fidanzato (e futuro marito)

Non si deve vedere il legame di Elia Fongaro e Jane Alexander del Gf Vip con occhi pieni di malizia. Sono amici. Niente di più, niente di meno. Jane ama il suo fidanzato, il quale, nella notte, le ha fatto un’incredibile proposta di matrimonio! Una grande amicizia che quindi non va confusa con altro: “Per me la storia è questa: Elia sta sotto un treno per Jane, Jane l’ha friendzonato, io sicuramente prenderò il palo perché sia mai che mi trovo una ship normale”; “Ma Jane invece non potrebbe essere semplicemente amica di Elia? Mamma mia, che malpensanti!”.