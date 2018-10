Francesco e Giulia Gf Vip, polemica sul Web: “Finti! Si accordano per le nomination”

Gf Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: una coppia strategica?

Francesco e Giulia del Gf Vip 2018 sono nell’occhio del ciclone! Perché? Per due motivi precisi: il primo è che per un grande numero di telespettatori non sono davvero una coppia e starebbero quindi recitando una parte; il secondo, invece, è che fanno strategie su strategie durante la notte o in momenti particolari della giornata (quando sono soli) per mandare al televoto determinate persone. Non solo quelle più antipatiche, ma anche quelle che risultano più forti nel gioco. Perché, alla fine, il Grande Fratello è pur sempre un gioco dove a vincere sarà uno solo. La polemica su Giulia Salemi e Fracesco Monte è scoppiata! E nessuno può fermarla. La coppia è criticatissima su Twitter per quello che sta facendo.

Francesco e Giulia del Grande Fratello Vip 3 attaccati sul Web

La prima mossa strategica che – secondo alcuni utenti di Twitter – Francesco Monte avrebbe fatto è stata quella di mandare al televoto Elia Fongaro per escluderlo definitivamente dal Gf Vip 3: la sua armata di fan si è subito mobilitata per mandarlo a casa e non è scontato che possa scampare a questo televoto. Visto e considerato che le sostenitrici di Francesco non sono di certo quattro gatti. Da questa notte fino a pochi minuti fa, Francesco Monte e Giulia Salemi stanno decidendo quali persone nominare e questo non è piaciuto affatto a una parte del popolo di Twitter: “Monte, Sala, Mazza e Salemi erano insieme sul letto per accordarsi sulle nomination e a capo di tutto Monte ovviamente”. O ancora: “Ma perché non li mettiamo tutti in nomination? La coppietta di falsoni Monte-Salemi e l’amica senza carattere Benedetta li sbattiamo subito fuori? Altro che finale”. Anche Benedetta Mazza è stata presa di mira: e lei per il suo rapporto con Stefano Sala (la sua fidanzata ha avuto finalmente qualcosa da ridire).

Grande Fratello Vip, Francesco e Giulia non si piacciono davvero? I dubbi

Recentemente abbiamo visto Francesco Monte infuriato per quello che è successo con Giulia Salemi e adesso lo abbiamo rivisto nuovamente vicino a lei. C’è davvero un’attrazione reciproca? Qualcuno non è convinto di questo: “Comunque queste coppie sono molto molto false. Soprattutto Monte-Salemi! Se una ti piace si vede. All’inizio, soprattutto, c’è una tensione particolare. Qui da un mese si fanno solo grattini. Roba che faccio ai miei migliori amici che per me sono fratelli!”.