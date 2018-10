Silvestrin e Battista, urla fuori dalla Casa del Gf Vip: c’è anche il fidanzato di Jane

Grande Fratello Vip, Silvestrin e Battista urlano nella notte fuori dalla Casa

Fuori dalla Casa del Gf Vip 2018 ci sono Enrico Silvestrin e Maurizio Battista che urlano per i loro ex compagni! Insieme a loro c’era anche Gianmarco, il fidanzato di Jane, che ha lasciato senza parole la sua amata. Tutto è avvenuto in diretta sul profilo Instagram di Silvestrin, anche perché nel frattempo in Casa c’era la musica ad alto volume e i concorrenti stavano ballando senza capire ciò che succedeva fuori. Una bella idea da parte degli ex concorrenti per far sentire il loro affetto ai gieffini ancora in Casa e in loro aiuto c’erano anche tutti i fan del Gf Vip. Tra i commenti alla diretta, infatti, gli utenti aggiornavano Silvestrin e Gianmarco, il fidanzato di Jane, su cosa succedeva intanto in casa.

Silvestrin urla fuori dalla Casa del Gf Vip

Enrico ha lanciato dei messaggi al suo amico Walter, di cui sente molto la mancanza da quando è uscito. “Walter la Gialappa’s ti ama”, ha urlato in un momento di pausa musicale in Casa. Non appena i fan hanno detto di urlare di nuovo, Silvestrin ha detto: “Walter sono Enrico. Ciao bello mio mi manchi. Affacciati, dacci un segno di vita. Sono qua con Maurizio. Chiama anche Jane, Elia. Chiama tutti”. Inizialmente il Grande Fratello proprio non ne voleva sapere di concedere questo gesto, lo ha impedito in tutti i modi e alzando il volume della musica in casa. “Assalto alla casa del grande fratello quasi fallito. Perché hanno capito, hanno alzato la musica. Però noi stiamo lavorando per il grande Gianmarco”, ha detto Maurizio Battista.

Gf Vip, il fidanzato di Jane urla insieme a Silvestrin: “Sposami!”

Anche Gianmarco, il fidanzato di Jane, ha urlato al megafono per mandare un messaggio alla sua amata: “Ti amo, sono GM. Mi manchi da impazzire. Jane sposami!”. E per fortuna questo è stato sentito forte e chiaro in Casa! Jane è rimasta senza parole per questa dichiarazione, proprio non se l’aspettava! Ha ammesso poi di aver bisogno di vederlo, ed è comprensibile. Anche i saluti di Enrico sono arrivati a destinazione: “Ciao Jane, ciao Walter, ciao Elia. Siete un branco di zozzi”, una parola per farsi riconoscere dagli altri. Il Grande Fratello si è arreso e ha tolto la musica per qualche minuto, altrimenti Silvestin, Gianmarco e Battista avrebbero urlato tutta la notte.