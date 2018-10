Franceso Monte e Giulia Salemi, news Gf Vip 2018: un’altra crisi per la coppia

Gf Vip news, Francesco e Giulia: seconda crisi per la coppia

Francesco Monte e Giulia Salemi in crisi? Si allontanano, si riavvicinano e si allontanano di nuovo, i due piccioncini del Gf Vip 2018. Una coppia, la loro, che piace a molti e che non convince tanti altri. Non a caso alcuni fan di Francesco gli hanno detto esplicitamente di fare il suo percorso da solo (senza Giulia) attraverso lo striscione trasportato dal primo aereo dedicato a lui. Questo messaggio ha destabilizzato parecchio la Salemi, che tra le lacrime ha detto: “Non era frustrazione, nemmeno rabbia. Ma amarezza”. Giulia ha confessato di sentirsi alcune volte molto vicina al bel Monte e invece altre sembra esserci un abisso tra di loro. Non hanno ancora un perfetto equilibrio di coppia. E non è detto che riescano a trovarlo.

I fan di Francesco Monte non sopportano Giulia Salemi?

Nelle ultime ore molti hanno svelato le strategie di Francesco e Giulia al Gf Vip 2018, ma queste comunque non fanno cambiare idea ai fan pro-coppia: per loro sono stupendi insieme. Il secondo aereo della giornata ha trasportato uno striscione dedicato a Giulia, Francesco e alla loro storia d’amore (?). Nonostante l’ultimo messaggio, Giulia ha dei grandi dubbi sul suo rapporto con Francesco. Ecco cosa ha detto nel confessionale: “Facciamo passi da lumache. E ogni volta che il passo diventa lungo succede qualcosa che ci fa regredire. Mi ha destabilizzato totalmente. Finché non è arrivato il secondo aereo. Sembrava come se fossi stata immersa nell’acqua legata a delle catene. Col secondo areo sono tornata a galla!”. Una rapporto complicato come quello di Elia Fongaro e Jane Alexander: quest’ultima ha dichiarato che la proposta di matrimonio l’ha messa in crisi!

Gli ultimi gossip di Giulia Salemi e Francesco Monte

Giulia Salemi e Francesco Monte del Grande Fratello Vip faranno sicuramente ancora tanto parlare. Sono tra i pochi che ci regalano del sano gossip (avete saputo degli ex fidanzati famosi della Salemi?) e non mancheranno mai news sul loro conto. Arriverà il momento in cui si separeranno? Uno dei due potrebbe finire molto presto al televoto. Francesco Monte può contare sulla propria armata (adesso impegnata a eliminare Elia Fongaro)… la stessa che ha realizzato lo striscione del primo aereo?