Giulia Salemi è stata fidanzata con due rapper famosi: nomi sorprendenti al Gf

Gossip Gf Vip 2018, i fidanzati di Giulia Salemi: due rapper famosi nel suo passato

Giulia Salemi è stata fidanzata con due rapper famosi. Ha fatto questa confessione a Francesco Monte, che voleva sapere se avesse avuto delle storie con personaggi noti. Al Gf Vip 2018, i gossip sono all’ordine del giorno e bisogna ammettere che Giulia ne sforna parecchi durante la giornata. La seguiamo attentamente durante la diretta di Mediaset Extra e non ci delude mai. Proprio come il suo quasi-fidanzato Francesco Monte. Fra i due c’è una certa intesa e, durante la notte, si lasciano andare a grandi confessioni. Come se non ci fossero le telecamere. E questa volta sono stati tirati in ballo due rapper non certamente sconosciuti.

La vita privata di Giulia Salemi: il nome dei due rapper

A notte fonda, c’è stata una rivelazione sulla vita privata di Giulia Salemi: è stata fidanzata con Sfera Ebbasta e Marracash. Parlare di fidanzamento è troppo, ma è certo – considerato che lo ha ammesso lei stessa – che ci sono state delle frequentazioni. Non è nata una storia d’amore seria e forse nemmeno con Francesco Monte, che per molti la starebbe semplicemente illudendo. C’è anche chi si sta chiedendo come sia possibile che a Giulia siano piaciuti ragazzi diversissimi (e sfidiamo chiunque a dire il contrario) rispetto a Francesco Monte. Mistero.

Francesco Monte e Giulia Salemi del Gf Vip: nascerà l’amore?

Francesco Monte e Giulia Salemi del Grande Fratello Vip rimarranno solo amici? Se molti sono in attesa del primo bacio, tanti altri non scommetterebbero nemmeno un soldo bucato su un’ipotetica relazione: “Sarà la mia impressione – ha scritto @xariilove –, ma io vedo Monte completamente disinteressato. Coccole, due parole, ecc… Sembra sempre che sta facendo il tronista. La Salemi totalmente ingenua che si fa già sottomettere. Non illudi una persona dicendo in continuazione: ‘No, ma non voglio storie'”. Anche Silvia Provvedi ed Elia Fongaro (un’altra possibile coppia) stanno facendo molto parlare. Quest’edizione del Gf Vip si concluderà con almeno due fidanzatini?