Silvia Provvedi e Corona sono d’accordo col Gf Vip? Parpiglia furioso risponde

Gf Vip, accordo con Fabrizio Corona e Silvia Provvedi? Parpiglia risponde a tono su Instagram

Come ben sapete, al Gf Vip sta facendo molto discutere la fine della storia tra Fabrizio Corona e Silvia Provvedi e saranno senz’altro in tanti a volerne sapere di più. C’è anche qualcuno peraltro che ha messo in discussione la veridicità di tutta la storia, e questo qualcuno, a quanto pare, ha fatto perdere le staffe a Gabriele Parpiglia, noto autore televisivo che tra le altre cose ha contribuito a realizzare un programma stupendo come L’intervista di Maurizio Costanzo. Parpiglia ha ricevuto su Instagram questo messaggio: “Gabri cmq Corona era già d’accordo con gli autori del GF per fare ste scene con la Provvedi”. La risposta non poteva che essere piuttosto… accesa, diciamo così.

La risposta di Gabriele Parpiglia su Gf Vip, Silvia Provvedi e Fabrizio Corona

“Ma tu – queste le parole dell’autore televisivo – rifletti su quello che scrivi? Ma tu sai che la parola autore non è un gioco, ma è un lavoro, una professione ca**o per la quale si suda, si suda!!! Tu credi che esistano argomentazioni malate come queste che prendano per il cu** i telespettatori da casa. Ti devi vergognare perché non te ne rendi conto, ma offendi persone che lavorano. VERGOGNATI. Il lavoro è sacro. Le prese per il cu** appartengono a chi le scrive, tipo te. VERGOGNATI”. Parole dure quindi quelle di Parpiglia che ovviamente non possono esser prese in considerazione né in puntata né fuori perché non si possono rincorrere di continuo chiacchiere e pettegolezzi infondati che spesso nascono da una scarsa conoscenza del mondo della televisione e dei suoi meccanismi. La redazione peraltro adesso sembra avere molto da fare per dare una botta di vita agli ascolti, a partire dalla doppia puntata della prossima settimana.

Cosa sta succedendo al Gf Vip: le ultime news e anticipazioni

Lunedì poi sarà una puntata molto importante: anzitutto bisognerà capire se entrerà davvero Patrizia De Blank dopo gli ultimi avvenimenti. In secondo luogo bisognerà vedere anche come si comporterà la stessa Marchesa d’Aragona, che abbiamo visto piuttosto provata dopo l’ultima diretta. Gli argomenti sono tantissimi: Francesco litiga continuamente con Giulia Salemi ed entrambi sembrano più distanti che mai, e i primi attriti in casa sono sfociati anche in liti (pensate ad esempio allo sclero di Ivan Cattaneo contro Eleonora Giorgi). E che dire del fatto che lo stesso Corona potrebbe presentarsi in puntata nonostante lo sfogo di Ilary? Il materiale è tantissimo insomma: di dar spazio a questi pettegolezzi non è il caso, soprattutto dopo la risposta di Parpiglia.