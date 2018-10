Silvia Provvedi e Corona, scintille al Gf Vip: Ilary irritata, interviene Parpiglia

Gf Vip, Silvia Provvedi e Corona protagonisti: scintille in studio

Super puntata questa sera al Gf Vip con protagonisti ancora loro: Silvia Provvedi e Fabrizio Corona. Al momento lui non ha risposto ma potrebbe farlo tra pochissimo oppure non parlare fino a mercoledì quando uscirà una sua intervista su Chi. Cerchiamo di fare il punto della situazione per chi si fosse perso la puntata e gli ultimi avvenimenti tra i due. Al Gf Vip è stato mandato in onda un servizio che vede la mamma delle Provvedi attaccare Corona a Mattino Cinque da Federica Panicucci: la signora Provvedi non ha usato mezze misure e tra le tante cose ha detto che con Corona Silvia non era più felice, quindi “sono contenta che abbia chiuso”. Alla visione del servizio Silvia ha risposto appoggiando la mamma: “Me lo aspettavo, è stata la colonna portante di un lunghissimo percorso. Capisco le sue parole perché sono le parole di una mamma. Mi ha visto soffrire. Qualsiasi pianto vedrà qua dentro per me questo è un grande inizio”.

Giulia Provvedi invece è finita in lacrime: “Chiedo scusa, scusate. Sono molto emozionata e felice di vedere mia sorella fare questo percorso sorridendo. Ribadisco quello che ha detto mia madre e che ho appena visto: sono felice se mia sorella è felice. Io ora la vedo felice, sono felicissima che abbia accettato. Qui rinasci. Io vedo mia sorella rinata e sono fiera di lei”. Alle domande incalzanti di Ilary e Alfonso Silvia ha risposto in modo netto: “Mi fa molto male quello che ha fatto, quello che ha detto mia madre è vero. Non ho voglia di dare importanza a questa persona perché so che se ne stanno già occupando per me”. Dallo studio la madre non si è risparmiata: “Ascolta Silvia, stai serenissima: ti ho rivisto ridere dopo mesi e mesi che non ridevi più. Ricordatevi sempre quello che vi ho detto prima di entrare. Mi mancate da morire, vi adoro piccoline. State serenissime”. A questo punto sembrava che tutto fosse finito e invece no: l’intervento di Alfonso Signorini ha rischiato di far scoppiare una bomba.

Signorini infatti ha fatto intendere che potrebbero esserci dei risvolti inaspettati tra Silvia e Corona perché quest’ultimo ha rilasciato un’intervista a Chi dove svela cose a quanto pare importanti: “Secondo me, cara signora Provvedi e cara Silvia, ci possono essere degli sviluppi molto interessanti”. Dopo queste parole nessuno si aspettava che Ilary avrebbe reagito irritata dicendo senza neanche troppi giri di parole che Corona cambia continuamente idea: cosa che non è visibilmente piaciuta a Signorini che ha subito risposto. “Su Chi – queste le sue parole – Fabrizio ha rilasciato delle parole molto forti, non voglio mettere in dubbio la serietà con cui Corona ha parlato”. Dovere professionale insomma. Ad agitare gli animi è stato Gabriele Parpiglia qualche minuto fa in una storia Instagram: “La verità non quella detta stasera anche perché… io c’ero. Aspettare gli sviluppi. Leggere prima di pensare”. Aspettiamo dunque: mercoledì è arrivato.