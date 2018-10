Grande Fratello Vip doppia puntata lunedì e giovedì? Novità sulla programmazione

Doppia puntata per il Gf Vip, Parpiglia conferma

Da stamattina si parlava di una doppia puntata per il Grande Fratello Vip che quindi sarebbe andato in onda il lunedì e il giovedì. La voce sembra destinata a finire nel dimenticatoio e tra le bufale del Web fino a poco fa quando è stato proprio Gabriele Parpiglia, la cui affidabilità è tutt’altro che discutibile, a confermare una nuova programmazione per il reality show. Alla richiesta “Torna al GF” Parpiglia ha risposto così: “Al momento ti anticipo che il #gfvip torna in onda due volte (messa in onda) in una settimana. Credo lunedì e giovedì. Tifo sfegatato per il team”. Nessun comunicato ufficiale quindi, ma la parola di Parpiglia basta e avanza, no?

Gf Vip anche il giovedì, la nuova programmazione del reality show

Non sappiamo il motivo per cui il Grande Fratello Vip andrà in onda due volte a settimana piuttosto che una. Se le cose stessero davvero così tuttavia è facile immaginare che chiuderà prima. Gli ascolti in effetti non sono come quelli dell’anno scorso e per quanto siano discreti sono piuttosto deludenti se si considera i grandi risultati che Ilary e Alfonso sono riusciti a raggiungere prima di quest’edizione. Ad ogni modo è inutile fantasticare sui motivi: prendiamo atto di questa doppia puntata e attendiamo questo lunedì per saperne di più. Non è detto infatti che il Gf Vip andrà in onda subito anche il giovedì.

Anticipazioni Gf Vip: tutte le novità sul programma e sui concorrenti

Intanto vi aggiorniamo su ciò che sta accadendo nella casa: sembra stia per nascere una nuova coppia, e non parliamo di Francesco Monte e Giulia Salemi. Si sa inoltre che nella prossima puntata tornerà un ex concorrente, a fare cosa non lo sappiamo. E non è finita qui: se Elia è in crisi per l’ex fidanzata, Ivan si è lasciato andare a dei pettegolezzi davvero fuori luogo sul suo conto. Nel frattempo aspettiamo tutti di sapere qual è il “segreto” di cui Alfonso ha parlato sul suo profilo Instagram. Ce ne sono insomma di cose che bollono in pentola. Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati ora dopo ora!