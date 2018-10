Ivan Cattaneo eliminato dal Gf Vip? Bufera su Twitter dopo le parole su Elia

Bufera su Twitter per delle pesanti affermazioni di Ivan Cattaneo su Elia Fongaro

Stamattina al Grande Fratello Vip Ivan Cattaneo ha parlato di Elia Fongaro. Ciò che ha detto non è affatto piaciuto al popolo di Twitter, sempre fedele alla diretta h24. Effettivamente Ivan non ci è andato leggero esprimendo le sue sensazioni, soprattutto quando ha ipotizzato che Elia fuori abbia un amante potente. Così ha iniziato il suo discorso: “Può darsi che abbia un amante molto potente fuori. Lui non voleva venire, è stato spinto. Dice che non lo aveva previsto. Non amante sentimentale… Va beh non posso parlare qua, facciamo la rivoluzione. Può darsi che mi sbagli, ma mi sono fatto un’idea. Me la tengo per me. Chi può essere non lo dirò mai”. Ivan Cattaneo verrà eliminato? Twitter sembra aver deciso per chi votare, leggendo il resto delle dichiarazioni del cantante avrete le idee più chiare.

Ivan Cattaneo eliminato? Twitter si scatena dopo le parole su Elia

“Mi ha fatto capire che non gli interessa il Grande Fratello, sembra che snobbi la possibilità di diventare famoso. Poi è un po’ indeciso su ciò che vuol fare da grande. Non ha le idee chiare. Lui da fuori ha avuto una spinta, ma non raccomandazione. Lo hanno convinto a entrare”, ha aggiunto. Il discorso si è allargato subito su altro e Ivan ha fatto delle chiare ipotesi sulla persona di Elia: “Poi è molto ondulato come personalità, ieri sera era molto strano. Mi toccava, mi provocava. Ma bene anche. Però non era lui. Eravamo in giro nei corridoi. Mi abbracciava, mi stringeva. Io l’ho sempre detto che lui era quello che mi incuriosiva più di tutti”. Per avvalorare la sua tesi ha aggiunto: “Qui dentro non c’è nessuna ragazza che gli piace. Questo non vuol dire che sia gay, ma a modo suo potrebbe anche esserlo in maniera diversa”. Pare che invece possa esserci interesse tra Elia e Silvia, che però a sua volta potrebbe piacere a Fabio Basile.

Twitter contro Ivan Cattaneo: sarà eliminato dal Gf Vip lunedì prossimo?

Forse vedere Elia nei panni di tronista gay ha scatenato certi pensieri in Ivan, che ha rincarato la dose: “Non c’è niente di sentimentale fra me e lui, non ancora. Tutte le mattine quando ci svegliamo ci allunghiamo la mano. Con lui penso che fuori possa succedere qualcosa, con gli altri no. Fuori ci sarà una possibilità, ma anche un ostacolo. Un amante. Maschile o femminile? Eh! Io lo frequenterei fuori e otterrei molto di più di quello che ottengo qui dentro”. Vi lasciamo a dei commenti su Twitter all’accaduto.

Mi dispiace per Elia perchè può piacere o meno ma sembra una persona affettuosa e che non ti dice “levati”, quindi le confidenze che Ivan vuole gliele ricambia perchè non ha problemi. Non sa che Ivan lo fa per secondi fini e che si è fatto dei film, e dovrebbe saperlo. #GFVIP — Ve. (@typosfranta) 11 ottobre 2018

Ivan ha dato in sintesi del gay e del prostituto a elia. È un accusa gravissima. Una delle peggiori sentite al gf. #GFVIP — Psycoweb (@Ironiafree) 11 ottobre 2018

Ivan Cattaneo diventa ogni giorno più imbarazzante, buttatelo fuori adesso che c’è la possibilità. #GFvip — Mia Wallace (@RedLipstick1008) 11 ottobre 2018