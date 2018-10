Gf Vip, Stefano Sala e Benedetta Mazza si piacciono? La verità sui due concorrenti

Stefano Sala e Benedetta Mazza, nuova coppia al Gf Vip? Al Gf Vip Stefano Sala e Benedetta Mazza sembrano piacersi. Scriviamo sembrano perché tutto si saprà meglio lunedì, quando il bel modello dovrà sicuramente rispondere ad alcune domande di Ilary Blasi. Sapete tutti infatti che Stefano è fidanzato e ieri è stato proprio lui a confermarlo parlando con Ivan.

I due hanno anche cenato assieme ieri e lui le ha chiesto se ha perso la testa; lei non ha proprio negato, a dire il vero, ci ha scherzato su invece dicendo che prima di perdere la testa per un uomo deve conoscerlo. A far spettegolare tutta l’utenza Twitter non è stato soltanto il loro evidente feeling ma anche quanto andato in onda oggi, contenuti che ha riassunto anche il sito del Grande Fratello Vip che scrive: “L’intesa tra Benedetta e Stefano è palpabile e a quanto pare è una vecchia storia…“. Mentre Stefano e Benedetta scherzavano Giulia Provvedi ha chiesto a entrambi: “C’è stato un avvicinamento prima della Casa non andato in buon fine?”. Benedetta ha subito precisato: “No, noi ci siamo conosciuti ed eravamo single, abbiamo anche dormito, ma non è successo niente”. Giulia non ci crede e l’articolo pubblicato dal sito del Gf Vip chiosa così: “Giulia non ci crede, e forse neanche noi”. Qualche sentore insomma lo stanno avendo un po’ tutti.

Il ballo tra Stefano e Benedetta ha messo in allerta il mio ship radar, che sta per esplodere.#GfVip — Paola. (@Iperborea_) 12 ottobre 2018

Si ostinano ad inquadrare Francesco e Giulia quando in regia 2 ci sono Benedetta e Stefano che dormono abbracciati.

NON TROVO SPIEGAZIONI PLAUSIBILI #gfvip — Ale (@_Alessandra31_) 9 ottobre 2018

Non mi sembrava che Stefano e Benedetta abbiamo fatto chissà cosa,quindi calmatevi sono tutte fantasie nostre,dato che i diretti interessati dicono che sono solo amici #gfvip — Chiara. (@lookandlove) 13 ottobre 2018