Gf Vip, Francesco Monte criticato pesantemente: “Cecilia, Paola e Giulia… triplete!”

Dura critica per Francesco Monte al Gf Vip: parla Gabriele Parpiglia

Francesco Monte al Grande Fratello Vip sta facendo parecchio discutere e anche Gabriele Parpiglia ha detto la sua. Una dura critica per l’ex tronista, che leggerà solo dopo aver concluso la sua esperienza nel reality show. Sarà perché si porta dietro i pregiudizi per aver fatto Uomini e Donne, sarà perché si sono accumulati con quelli nati per i suoi pochi giorni trascorsi all’Isola dei famosi, ma oggi tutti hanno da dire la loro su Francesco. Questa è solo una premessa, non stiamo dicendo che Parpiglia abbia criticato Monte per dei pregiudizi, ma sicuramente lo ha fatto a causa dei suoi precedenti televisivi e non.

Parpiglia critica Monte: “Cecilia, Paola e Giulia: triplete!”

Poco fa su Instagram, sempre grazie alla funzione Domande inventata dal social network, il giornalista ha risposto alla domanda “Cosa ne pensi di Monte e Salemi?” (a proposito, avete saputo della prima litigata al Gf Vip?). La risposta di Parpiglia è stata piuttosto pungente: “Mi ricorda il triplete di Mourinho. Cecilia (Isola Gf Vip), Paola (Isola), Salemi (Gf Vip). Sarà una pura casualità. Ah l’amore ai tempi dei real…ity“. Va precisato che Cecilia, però, era la fidanzata di Francesco ben prima che lei partecipasse ai reality nominati da Gabriele. Queste parole non piaceranno per niente ai fan di Monte e chissà che non vengano rese note al diretto interessato con una clip lunedì prossimo. D’altronde se ne potrebbe parlare sicuramente, visto che i problemi tra Francesco e Giulia iniziano a venire fuori.

Francesco e Giulia non convincono il pubblico: sono o non sono una coppia?

Probabilmente la critica di Parpiglia a Monte verrà appoggiata da molti. Su Twitter, dove intanto si chiede l’eliminazione di Ivan Cattaneo, sono davvero molti spettatori del Grande Fratello Vip a non credere alla coppia Francesco Monte e Giulia Salemi: si piacciono davvero o no? Ciò che sembra evidente al momento è che siano un tantino incompatibili…