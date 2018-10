Francesco Monte e Giulia Salemi litigano al Grande Fratello Vip, il motivo è assurdo

Francesco Monte e Giulia Salemi litigano al Grande Fratello Vip… per il bacio!

Oggi Francesco e Giulia hanno litigato al Gf Vip per la prima volta. I due hanno avuto un battibecco, come lo ha definito la gieffina. Noi la definiremmo una vera discussione. Diversi punti di vista che forse non si incontreranno mai. Ma questo starà a loro scoprirlo. Cosa è successo tra Francesco e Giulia? Da stamattina erano un po’ distanti, così si sono confrontati e sembravano aver risolto le incomprensioni. Poi un’affermazione di Giulia ha scatenato la reazione rabbiosa di Francesco. In sostanza, Giulia gli ha riferito di aver confermato tra le righe il bacio che c’è stato nella notte, nonostante lui preferisca tenere segreta la cosa.

Francesco e Giulia si sono baciati davvero: sarà vero amore?

“Che ci sentono e non ne parliamo possono immaginare quello che vogliono. Però restano cose nostre”, ha risposto Francesco a Giulia quando lei gli ha detto che alcuni li hanno sentiti baciarsi nella notte. Lei si è difesa dicendo di essere donna e che per questo ha bisogno di condividere le sue emozioni. Anche per una questione caratteriale, è abituata a condividere ciò che le succede e inoltre non sa mentire. Perciò se le chiedono se lei e Francesco si sono baciati, non risponde negativamente per non mentire. Questa la risposta di Francesco: “Cosa c’entra. Se volevi farmi infastidire ci sei riuscita. Permetti che ci sono cose che vorrei tenermi per me? Se ragioni così non andiamo d’accordo per niente. Ma proprio per niente. I ca**i miei decido io quando metterli in piazza. Preferirei che prima ci consultassimo. Funziona così normalmente, sai? Permetti che voglia preservarmi delle cose? Ti ho fatto pure tutto un discorso”. Dunque si erano già confrontati sul tenere segreto questo bacio, almeno fino a lunedì prossimo perché il Grande Fratello sicuramente mostrerà il video ai concorrenti prima o poi.

Primi screzi tra Francesco Monte e Giulia Salemi al Gf Vip

Il punto di vista di Giulia è diverso: “Non ho detto niente, non è che abbiam parlato. Un semplice sorridere barra annuire. Però che ansia. A me piace vivere le cose in modo sereno e positivo. Però se devi stare così fa niente dai. Mi devi far sentire in colpa, io ho un approccio positivo alla vita. Se con una persona c’è intimità per me è importante avere una spalla amica con cui parlare. Se una cosa mi rende felice io voglio parlarne e mi piace condividerla. Per me è follia. A te sembra che non ti interessi nulla”. La serenità sembra essere tornata tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Questo primo litigio li farà riflettere sull’essere compatibili o meno?