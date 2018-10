Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? Uno strano indizio

Grande Fratello Vip, bacio tra Francesco Monte e Giulia Salemi? L’indizio apparso sui social

I telespettatori del Grande Fratello Vip si sono già appassionati alle storie di vita raccontate dai vari inquilini della Casa più spiata d’Italia. Tra tutti, Francesco Monte e Giulia Salemi hanno conquistato il cuore di molti. I due si piacciono e questo è ormai chiaro anche ai muri. Nonostante la grande affinità, tra il giovane di Taranto e l’ex modella non era ancora arrivato alcun bacio. Ad oggi, però, le cose potrebbero aver preso una piega ben diversa. I due giovani sembrerebbero essersi lasciati andare a delle dolci effusioni nel corso delle prime ore della mattina. Sul web si è infatti iniziato a parlare di un primo bacio tra l’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e la nota influencer.

Francesco Monte ha baciato Giulia Salemi al GF Vip? Il video con audio che confermerebbe tutto

Sul blog di Isa&Chia leggiamo di una lettrice che si e resa conto di un particolarissimo dettaglio nel corso della diretta in onda su Mediaset Extra. A quanto pare, la regia era fissa nella camera da letto, fino a quando all’improvviso non hanno preferito cambiare inquadratura. Ma perché spostare le telecamere se i concorrenti stavano dormendo ancora tutti!? La fan del GF Vip parla di un video con audio molto particolare. Nel corso delle ultime ore, la clip di cui si sta tanto parlando ha iniziato a spargersi a macchia d’olio sui vari social.

Francesco Monte e Giulia Salemi, primo bacio al Grande Fratello Vip? L’indizio notturno

Francesco e Giulia sembrano aver dormito nello stesso letto e sotto le coperte, tra le cinque e le sette di questa mattina, potrebbero essersi dati il loro primo bacio. In ogni caso, ancora nulla di certo. Ad avvalare la tesi della telespettatrice un video in cui l’audio sembra riportare proprio al rumore di un bacio con la lingua. In ogni caso, ancora troppo presto per dare per certa una notizia simile. Staremo a vedere.