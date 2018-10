Francesco e Giulia, la storia non dura? “Non può essere così aggressivo”

Gf Vip 2018, Giulia e Francesco ai ferri corti? Riflessioni dopo gli ultimi litigi

La storia di Francesco e Giulia al Gf Vip 2018 non durerà? Hanno avuto già i primi litigi. Eppure non sono ancora una coppia a tutti gli effetti. Si piacciono, questo è innegabile, ma hanno lati del carattere che non combaciano. Se ad esempio Francesco Monte vuole massima discrezione su quello che succede con lei, Giulia Salemi racconta ogni più piccolo particolare alle sue amiche. Non battibeccano solo per questo, ma anche per delle domande che a Francesco non piacciono proprio. Che le trova senza senso. Come l’ultima: quella riguardante i soldi (se ne dà importanza oppure no). L’amore non è bello se non è litigarello? Possibile, ma entrambi hanno già capito che devono smussare alcune parti caratteriali per poter pensare seriamente a un futuro insieme.

Giulia Salemi incredula per le reazioni di Francesco Monte

Ieri ci sono stati degli accesi confronti (avvenuti davanti agli altri coinquilini) e Giulia Salemi ha capito già cosa non gli piace di Francesco Monte: “Ci sono rimasta male. Non può essere così aggressivo nei miei confronti. Mi sento ferita e quasi dico boh… Io sono basita”. In effetti Francesco si è arrabbiato molto per le confessioni del bacio che Giulia ha fatto alle sue amiche e non gli sono nemmeno andate a genio delle domande che ritiene insensate. Abbiamo visto Francesco Monte piangere (e Cecilia Rodriguez ha commentato le sue lacrime), divertirsi e anche arrabbiarsi. E chiarire senza esitazione delle questioni che lo infastidisco terribilmente: ad esempio ha detto a tutti di non parlare più della sua ex fidanzata.

Come andrà a finire la storia di Francesco e Giulia al Grande Fratello Vip?

Giulia Salemi si è sentita offesa non solo perché Francesco ha avuto, secondo lei, una reazione a dir poco esagerata, ma anche perché non ha voluto chiarire subito con lei. Ecco cosa l’influencer ha detto nel confessionale del Grande Fratello Vip 3: “Mi sento male anche perché a me va di analizzare la situazione e lui sta dormendo. C’è qualcosa che non va. Ti interesso veramente?”. Sono già ai ferri corti? C’è chi spera che Francesco Monte si avvicini sempre di più a Silvia Provvedi… Chissà come andrà a finire!