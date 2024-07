Nara, scatto bollente e ritorno di Icardi: ma non si erano lasciati?

Una delle notizie delle ultime settimane è stata sicuramente quella dell’ennesima rottura tra Wanda Nara ed il calciatore Mauro Icardi. Questa volta sembrava essere quella definitiva, almeno stando alle parole dell’argentina. Tuttavia nelle ultime ore la showgirl ha pubblicato sui social una foto decisamente bollente che ha fatto rispuntare lo sportivo. Sorge quindi spontaneo domandarsi quale sia effettivamente il rapporto tra i due al momento. Capiamo meglio che cosa è successo.

E’ da qualche giorno che Wanda Nara pubblica sui social scatti di lei in spiaggia oppure in pose provocanti. Nell’ultima foto condivisa sul suo profilo Instagram ufficiale la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle si mostra addirittura in topless, sebbene vada a coprirsi con una mano i capezzoli. Come didascalia al post Nara ha scritto “Il sole è forte, uso molta crema”. L’immagine bollente è stata repostata nelle storie dal marito, il calciatore Mauro Icardi. In accompagnamento all’immagine una emoji con delle fiamme e la scritta “Ouch!”. Lo sportivo ha anche taggato Wanda. Fin qui nulla di strano, se non fosse che Nara aveva annunciato qualche giorno fa di volere la separazione.

Qui di seguito le sue dichiarazioni in merito:

Ho deciso di separarmi, ma non smetteremo di essere una famiglia. Non mi pento di nulla, ma oggi devo andare avanti da sola. Non c’è nessuno da incolpare, nessun terzo incomodo. Quello che c’è tra noi è sempre stato più forte di persone esterne.

La showgirl argentina ha poi annunciato di essere tornata a vivere a Buenos Aires, intanto che il calciatore si preparava alla nuova stagione con il Galatasaray. Da parte di Icardi ancora non ci sono state dichiarazioni a riguardo.

Dopo il suo gesto di oggi, tuttavia, sorge spontaneo porsi la domanda: “Ma non si stavano separando?”. Considerata la reazione di Icardi alla foto postata da Nara potrebbe esserci l’eventualità di una loro riconciliazione. In effetti non sarebbe la prima volta che tra i due c’è un tira e molla. Possibile anche che il repost da parte dello sportivo nelle sue storie sia un modo per provare a riconquistare Wanda. Stando ad alcune indiscrezioni, difatti, Icardi starebbe soffrendo molto per la separazione tanto da aver perso sei chili. Non resta vedere come si evolverà la situazione e se Nara risponderà in qualche modo al repost da parte del giocatore.