Wanda Nara: “Mi separo da Icardi”. Motivi, chi ha deciso di troncare

The end, Wanda Nara e Mauro Icardi si sono lasciati di nuovo. Stavolta non è un’indiscrezione a sussurrarlo, bensì la diretta interessata, vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle. La conduttrice argentina ha fatto sapere al giornalista Luis Ventura di aver posto fine al matrimonio. In particolare, quest’ultimo, nel programma America Tv, ha mostrato in diretta la chat avuta con la showgirl la quale gli ha scritto di essersi separata dal calciatore del Galatasaray con cui ha avuto due figlie.

“Sono separata, per motivi personali e di salute ho provato ancora una volta”. Così Wanda Nara nel confidarsi con Luis Ventura e nel confermare le voci che da giorni circolavano in Argentina. Dunque la crisi matrimoniale, iniziata nel 2021 quando la showgirl scoprì una tresca del marito con “China” Suarez, non è stata superata. Quando trapelò la vicenda ci fu un allontanamento, ma poi la frattura sentimentale sembrava essere stata sanata dai due coniugi. Evidentemente così non è stato.

A confermare la notizia relativa alla fine della relazione è stata anche Ana Rosenfeld, l’avvocato della conduttrice, la quale ha dichiarato che “è vero, Wanda si sta davvero separando, è una decisione che ha preso lei”. Per il momento, però, non ci sarebbe ancora stata una richiesta di divorzio. Probabilmente arriverà tra non molto. Di opinione differente il conduttore televisivo Diego Estevés che, nel programma A la Tarde (America Tv), ha divulgato una “notizia bomba”, come lui stesso la descritta, assicurando che la Nara “avrebbe chiesto di avviare la procedura di divorzio con Mauro Icardi in Argentina”.

Estevés ha aggiunto che ha avuto informazioni da una fonte diretta, vale a dire da una persona che fa parte della cerchia familiare della Nara. Tale fonte gli avrebbe anche confessato che sta tentando di mediare, soprattutto con Wanda. “Lei – ha rivelato il conduttore televisivo – è decisa, Mauro non vuole.… Hanno avuto una discussione allo Chateau, con Mauro che le chiedeva di non rompere e con lei che piangendo gli diceva ‘questo è il massimo che abbiamo fatto’”.

Indizi inerenti alla separazione erano trapelati anche poco più di un mese fa quando Mauro Icardi ha diffuso sui suoi profili social un messaggio amorevole, omaggiando il suo decimo anniversario di matrimonio. Peccato che la moglie, a quanto pare già ex, in quel frangente si sia limitata a un semplice like e non abbia in alcun modo commentato il gesto affettuoso, segno che le acque erano probabilmente già agitatissime nel rapporto.

Wanda e Icardi hanno due figlie: Francesca, nata il 19 gennaio del 2015, e Isabella, venuta alla luce il 27 ottobre del 2016. La showgirl ha inoltre avuto tre frutti d’amore dal precedente matrimonio con il calciatore Maxi Lopez, lasciato proprio per legarsi a Icardi. Ora, sempre secondo i media argentini lei vivrà con la prole in pianta stabile nel suo Paese d’origine mentre lui continuerà a vivere in Turchia, avendo un contratto con il Galatasaray.