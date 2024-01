Wanda Nara vuota il sacco: la verità sul patto anti-infedeltà con Icardi

Sono passati appena due giorni da quanto i giornali di gossip di tutto il pianeta hanno pubblicato una notizia bomba sul conto di Wanda Nara e Mauro Icardi. Pareva infatti che tra i due coniugi fosse stato stretto una sorta di patto anti-infedeltà, che avrebbe obbligato il noto calciatore a versare una bella somma di denaro alla moglie in caso di tradimenti. Una notizia che ha letteralmente fatto il giro del web in pochissimo tempo e alla quale non era ancora arrivata replica da parte dei diretti interessati. Poche ore fa però la stessa Wanda Nara ha deciso di rompere il silenzio e commentare la notizia. Ecco che cosa ha detto.

La verità di Wanda Nara

“Il pericolo di inventare cose stupide è che se non si chiarisce subito la verità, le notizie girano in tutto il mondo”. Così Wanda Nara ha iniziato il discorso circa la notizia riguardante l’ormai celebre contratto anti-infedeltà siglato con Mauro Icardi. “L’immaginazione di qualcuno non ha limiti. Chi può inventare una tale menzogna e una simile assurdità. Capisco che una mia nota fa vendere, ma è da un po’ di tempo che vanno fuori tema” ha poi concluso la showgirl argentina, accompagnando la didascalia con il più che eloquente adesivo “Fake news”.

Insomma, a quanto pare, stando alle poche ma incisive parole di Wanda Nara, quella del patto milionario sarebbe solo una pura e semplice invenzione dei media. Insomma, certamente tutta questa storia ha creato molta confusione nei fans della coppia, e ora per il momento capire dove stia la verità è davvero complicato. Solo il tempo potrà dare una risposta a questo enigma milionario.

La maglia del Brasile per il videoclip del nuovo singolo

Nel frattempo Wanda Nara ha annunciato che a breve uscirà il suo nuovo singolo. Dopo il grande successo di “Bad bitch” la poliedrica moglie di Mauro Icardi ha registrato una canzone in portoghese il cui titolo sarà “O bicho vai pegar”. La data di uscita ufficiale è il 1° febbraio ma, poche ore fa, la showgirl argentina ha voluto deliziare i suoi fans con una piccola anteprima, pubblicata proprio sui suoi profili social.