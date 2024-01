Wanda Nara e l’accordo anti-infedeltà. Aria di crisi con Icardi?

Fidarsi è bene, ma tutelarsi è meglio. Lo sa bene la nota imprenditrice argentina Wanda Nara. La showgirl, conosciuta al pubblico italiano per le numerose partecipazioni televisive, ultima la vittoria a Ballando con le stelle, avrebbe deciso di adottare misure cautelari per proteggere il suo matrimonio con il calciatore Mauro Icardi.

La caparbietà dell’argentina, che l’ha resa una vera e propria donna d’affari, emerge anche quando si parla di sentimenti. Anticipato nelle scorse ore da Revista Noticias e confermato da Dagospia, la moglie e procuratrice del calciatore Mauro Icardi, avrebbe infatti studiato un accordo anti-infedeltà con la sua legale.

Dopo lo scandalo con l’attrice Eugenia Suarez, detta China, sembra che l’unica chiave possibile di stabilità possa essere quella di tutelarsi. Nell’ultimo periodo, Wanda ha espresso il desiderio di dedicarsi totalmente alla famiglia, alla crescita dei figli e al suo benessere personale, insieme al medico di famiglia, Miguel Pavlovsky, che dopo la diagnosi di leucemia ha rappresentato per l’argentina un vero e proprio punto di riferimento. La showgirl ha preso definitivamente le distanze dal rapper L-Gante, con cui in passato avrebbe avuto una liaison, mai confermata.

Mauro Icardi sembra avere accettato serenamente questo accordo. Proprio qualche settimana fa, l’ex dell’Inter aveva annunciato pubblicamente, in occasione del loro decimo anniversario, la volontà di risposare la bionda argentina.

L’accordo prevederebbe una clausola di circa 100 milioni di dollari. Una cifra esorbitante che, però, sottolinea ancora una volta la determinazione della showgirl nel voler tenere in piedi il suo matrimonio. Le voci su una possibile separazione si sono rincorse per mesi, Confermate, poi smentite da entrambi, sembrano per ora essere archiviate. I due argentini hanno vissuto, da sempre, la loro passione (e anche i loro screzi) sotto i riflettori. Ma nelle ultime settimane, i due si sono mostrati più innamorati che mai.

Wanda Nara in Messico con Dario Barassi

Archiviata la vittoria di Ballando con le stelle, Wanda Nara ha deciso di trasferirsi in Messico dove è impegnata nelle riprese di un reality show sulle coppie svedesi. L’imprenditrice si trova a Talun insieme a Dario Barassi, suo compagno di viaggio in questa avventura televisiva. I due hanno condiviso sui social momenti di ilarità e siparietti comici che hanno destato l’attenzione dei follower. Ma niente di cui preoccuparsi, si tratta solo di lavoro. Wanda Nara è anche in uscita con un nuovo brano, disponibile da giovedì 1 febbraio.