Angiolini e Michelle Hunziker ancora insieme: foto e dettagli roventi

Ohibò, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini di nuovo ‘vicini, vicini’ per dirla come la pronuncerebbero a Striscia la Notizia. Il magazine Vero, con degli scatti ‘roventi’, ha pizzicato la conduttrice svizzera e l’aitante chirurgo sardo insieme nel centro di Milano, durante una calda giornata. Naturalmente il gossip è divampato in un amen visto che i due in passato si sono frequentati intimamente. Ebbero una love story durata qualche mese subito dopo che lei vide naufragare il suo secondo matrimonio, quello vissuto con Tomaso Trussardi. Tra l’altro l’imprenditore bergamasco, quando si trovò a commentare il legame speciale dell’ex moglie con il medico, tuonò contro il camice bianco affermando che “non è una persona per bene”.

La relazione tra Angiolini e Michelle si dipanò lungo il 2022. Alla fine dell’estate la coppia scoppiò. Il chirurgo, passato un po’ di tempo, si fece intervistare da Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio e a proposito della storia con la Hunziker disse: “Ci siamo frequentati in un periodo molto difficile della sua vita e difficile anche della mia. Posso dire che ci siamo fatti del bene“. La conduttrice invece non ha mai parlato pubblicamente della tresca d’amore. Tutto sembrava concluso. Ora invece ecco che il settimanale Vero posta le foto dei due assieme. Che abbiano deciso di riprendere le trame d’amore andare perdute nel 2022? Chissà…

In questi due anni la Hunziker non è stata sempre single. Ha vissuto una storia sentimentale di qualche mese con l’osteopata Alessandro Carollo, con il quale è anche uscita allo scoperto sui social con tanto di dediche zuccherose (nemmeno con Angiolini aveva osato tanto, ma c’è da dire che quando frequentò il medico il matrimonio con Trussardi era finito da poco e quindi si comprende la ritrosia di allora a mostrarsi in pubblico con un altro lui).

Naufragato anche il legame con l’osteopata, si è sussurrato di una sua presunta frequentazione con il manager Matteo Viezzer. Con quest’ultimo è stata beccata dai paparazzi di Diva e Donna, ma poi non si è saputo più nulla. Forse una frequentazione c’è stata o forse no (può anche darsi che si tratti di un’amicizia), quel che è certo è che Michelle si è dichiarata single negli ultimi mesi. Adesso è rispuntato Angiolini, chissà che cosa bolle in pentola…