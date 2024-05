“Michelle Hunziker, perché è finita”: le rivelazioni in tv di Angiolini

A distanza di due anni, Giovanni Angiolini ha parlato per la prima volta del fidanzamento con Michelle Hunziker. Correvano i primi mesi del 2022 quando il chirurgo 43enne sardo nonché ex concorrente del Grande Fratello e la conduttrice svizzera venivano sbattuti su tutte le copertine dei magazine di cronaca rosa con foto di baci e abbracci inequivocabili. La relazione è durata per qualche mese, fino alla fine di quell’estate. Angiolini, intervistato da Nunzia De Girolamo nel programma tv Ciao Maschio, ha spiegato perché la frequentazione è naufragata.

“Io e Michelle? Oddio lo sapevo, disgraziati”. Così Angiolini a Ciao Maschio quando gli è stato chiesto di parlare del rapporto avuto con la showgirl elvetica. Il medico, però, non si è sottratto alla domanda: “Come mai è finita? Diciamo che è una persona con la quale ci siamo frequentati in un periodo molto difficile della sua vita e difficile anche della mia. Posso dire che ci siamo fatti del bene. Lei è una persona alla quale vorrò sempre del bene, perché poi fondamentalmente molto brava e anche una donna davvero di cuore”.

Il chirurgo ha quindi ribadito di conservare un ottimo ricordo della relazione, sottolineando che, nonostante il rapporto sentimentale è finito su un binario morto, mai è mancato il rispetto:

“L’amore è finito? Le storie hanno una durata. Però porti dentro il bello, tutto ciò di buono che c’è stato, compreso il rispetto. Se sei stato davvero innamorato di una persona io credo che poi non le possa mai mancare di rispetto. Perché l’amore è un sentimento che non ha un inizio e una fine, l’amore continua. La relazione può finire, ma il sentimento no. Gli amori, quelli veri, sono amori che durano per tutta la vita. Se è stato un vero amore il nostro? Siamo stati benissimo”.

Giovanni Angiolini pentito di aver partecipato al Grande Fratello

Angiolini, durante la chiacchierata a Ciao Maschio, ha parlato anche della sua esperienza al Grande Fratello. Entrò nella Casa più spiata d’Italia quasi 10 anni fa, più precisamente nel 2025. Il suo percorso nel reality show è durato poco, una ventina di giorni. C’è del pentimento in Giovanni, ma non per la sua breve permanenza nel programma bensì per la partecipazione in sé.

“Se c’è una cosa di cui mi sono pentito nella mia carriera? Ho fatto televisione, ma sono riuscito a scappare da quel tipo di macchina”, ha confessato il chirurgo. E ancora: “Quello che sono ora però è il frutto di tutto ciò che mi è successo e che ho deciso di fare in passato. Quindi non cambierei nulla perché mi trovo bene con me stesso in questo momento”.

“Il Grande Fratello? Io venivo da un’aria molto chiusa – ha continuato Angiolini -. Quel programma è stato un’opportunità di farmi un po’ conoscere e mettere qualche luccichio alla mia vita, che era molto normale, facevo la mia vita universitaria per diventare medico. Certo che un po’ me ne sono pentito. Poi oggi sono qui anche per quello e questo lo so benissimo“.

Gli amori di Michelle Hunziker dopo Angiolini: Alessandro Carollo e Matteo Viezzer

Michelle Hunziker, dopo aver chiuso la storia con Angiolini, si è legata sentimentalmente ad Alessandro Carollo, noto nel mondo del gossip per essere l’osteopata dei vip e per aver avuto in passato frequentazioni con altre donne famose. Anche in questo caso, la love story è durata una manciata di mesi. Di recente la conduttrice svizzera ha di nuovo fatto capolino sui magazine di cronaca rosa. Pare che si stia frequentando con Matteo Viezzer, giovane manager di un brand di alta moda e figlio di un noto medico ortopedico, originario di Vittorio Veneto (provincia di Treviso).

Michelle e Matteo si sarebbero conosciuti grazie a un amico in comune, vale a dire Mattia Narducci, attuale fidanzato di Anna Tatangelo. La cantante e la conduttrice hanno legato dopo le esperienze televisive di All Togetehr Now e Io Canto Family.