Hunziker fidanzata, l’ex Angiolini ‘risponde’: sta con l’ex di Damante

Nelle ultime settimane stanno circolando gossip su Michelle Hunziker e colui che sarebbe a tutti gli effetti la sua nuova fiamma: l’osteopata Alessandro Carollo. Al centro di recenti voci, tuttavia, sarebbe da poco finito anche l’ex di cui la Hunziker non ha mai parlato: Giovanni Angiolini.

Nuova fiamma di Giovanni Angiolini, l’ex di Hunziker

Angiolini, stando a quanto riportato da SDLTV Gossip, sarebbe ripartito con Viviana Vizzini, che in passato ha frequentato Andrea Damante. Sebbene Giovanni e Viviana non si siano fatti vedere insieme sui social, pare che i due stiano trascorrendo un weekend d’amore in montagna. La località scelta sarebbe il Trentino Alto Adige, nello specifico l’esclusivo Chalet al Fos. L’indiscrezione è, ovviamente, da prendere con le pinze, ma sembra che sia Michelle che Giovanni si siano lasciati alle spalle la loro storia, aprendo un nuovo capitolo della loro vita con due nuovi amori.

La storia tra Angiolini e Michelle Hunziker

Come anticipato in precedenza, Michelle Hunziker è sempre stata piuttosto reticente per quanto riguarda la presunta storia con Giovanni Angiolini. I due erano stati paparazzati insieme in più occasioni ma, di fatto, la conduttrice e modella svizzera non ne ha mai parlato. Da precedenti parole di Tomaso Trussardi si era dedotto che Angiolini e Hunziker avrebbero iniziato a frequentarsi quando il matrimonio tra la modella e l’imprenditore era ancora in corso. Ad ogni modo, quello tra Angiolini e Hunziker sarebbe stato un flirt durato solo pochi mesi, mentre rimangono ignote le cause che avrebbero portato all’addio.

Hunziker-Carollo: depistaggio fallito

Sia come sia, nella vita di Michelle Hunziker ora ci sarebbe un nuovo amore, con cui pare abbia recentemente passato un weekend, insieme anche alle due figlie avute da Trussardi. Sembra, inoltre, che Alessandro Carollo abbia conosciuto in quell’occasione le due bambine. Hunziker, dopo gli scatti con Carollo pubblicati dal settimanale Chi, avrebbe deciso di lasciare la casa a Milano, perché assediata da paparazzi in costante ricerca di contenuti sulla nuova coppia. Arrivata a Varigotti (provincia di Savona), Hunziker aveva tentato, sui social, di nascondere la presenza dell’osteopata e dei tentativi di depistaggio erano arrivati anche da parte di quest’ultimo. Qualche fotografo, però, pare sia comunque riuscito a beccarli.