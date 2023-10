Michelle Hunziker e Carollo, depistaggio in fumo: fuitina a Varigotti

Fuga d’amore per Michelle Hunziker? La conduttrice ha deciso di sfruttare il bel tempo degli ultimi giorni per godersi un weekend al mare insieme alle due figlie avute da Tomaso Trussardi: Sole, 10 anni, e Celeste, 8. La conduttrice ha condiviso alcuni scatti di lei e le sue bambine, con una foto di un grande cuore disegnato sulla sabbia. Ma, a quanto pare, a fare compagnia alla Hunziker ci sarebbe stata anche la sua nuova fiamma, l’osteopata Alessandro Carollo.

A rivelare la notizia è stato Alan Fiordelmondo, uno dei paparazzi più noti d’Italia, più volte ospite nel salotto di Barbara d’Urso. Sul suo profilo Instagram, Alan ha svelato che Michelle avrebbe deciso di fuggire dalla sua casa di Milano, al momento assediata dai paparazzi. Dopo gli scatti con Carollo pubblicati dal settimanale Chi, i fotografi sono costantemente alla ricerca di contenuti sulla nuova coppia, non lasciando pace alla conduttrice.

Proprio per questo, si sarebbe rifugiata in uno dei suoi posti del cuore, Varigotti, una frazione in provincia di Savona. E, al suo fianco, pare esserci anche il suo nuovo compagno. Difatti, i due avrebbero trascorso dei giorni pieni d’amore in una dimora a fronte spiaggia.

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo: weekend segreto

La presenza dell’osteopata dei vip è stata appositamente nascosta dalla Hunziker sui suoi social, dove ha condiviso solamente foto delle figlie o dei meravigliosi paesaggi. Allo stesso modo, anche Carollo ha cercato di depistare i paparazzi. Il dottore ha infatti pubblicato diverse storie con tanto di tag, facendo credere di essere in tutt’altra parte d’Italia, ovvero a Cefalù, in Sicilia. Tuttavia, a nulla sono serviti i tentativi di depistaggio dei due, dato che pare che i fotografi siano comunque riusciti a beccarli.

“Fotografi comunque presenti, chi saranno? Ahh saperlo….”, ha scritto Alan. A questo punto, non resta attendere i prossimi giorni per scoprire se verranno pubblicate nuove foto della coppia, così da confermare ulteriormente la nuova relazione della Hunziker. Una relazione che starebbe già avanzando molto velocemente, dato che, in questa fuga d’amore, l’osteopata avrebbe conosciuto anche le due figlie della conduttrice.