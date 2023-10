Michelle Hunziker, è amore con Carollo: scoop, foto e retroscena

Tana per Michelle Hunziker. Le voci che la volevano fidanzata con Alessandro Carollo, soprannominato “l’osteopata dei vip”, si fanno ancor più tambureggianti. Nelle scorse ore Chi Magazine ha lanciato lo scoop ed ha pubblicato degli scatti in cui si vedono la showgirl svizzera e l’uomo assieme. In uno scatto sono stati immortalati “vicini vicini”, come direbbe Striscia la Notizia, a bordo strada, in un altro li si notano seduti all’interno della stessa auto. Nessun bacio e nessuna effusione in pubblico. Il gossip ruggisce comunque in quanto, per la prima volta, le indiscrezioni trovano una forma ‘plastica’, con i due pizzicati assieme.

Qualche giorno fa, l’esperta di gossip Deianira Marzano, ha lanciato lo scoop, raccontando che una sua ‘talpa’ le ha narrato che Carollo e Michelle sono intimi da circa un anno e che negli ultimi periodi la relazione è ulteriormente decollata, avendo avuto una accelerata. Le paparazzate di Chi Magazine delle scorse ore danno fuoco alle polveri: pare proprio che l’ex moglie di Tomaso Trussardi ed Eros Ramazzotti si sia ritrovata con il cuore stregato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ???????????? (@chimagazineit)

Carollo non è la prima volta che finisce al centro della cronaca rosa del Bel Paese. In passato si è mormorato che abbia avuto delle storie e dei flirt con Elisabetta Canalis, Elisabetta Gregoraci e Paola Barale. Per quel che riguarda la Hunziker, l’ultima frequentazione di cui si ha certezza è stata quella con Giovanni Angiolini.

Con il chirurgo, noto a livello televisivo per aver partecipato al Grande Fratello, è scoppiata la passione poco dopo l’annuncio della fine del matrimonio con Trussardi. La love story è durata otto/nove mesi per poi evaporare. Da allora la Hunziker ha assicurato di essere single e di avere occhi solo per Cesare, suo nipote, ossia il figlio avuto da Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Sembra però che la conduttrice elvetica non abbia detto tutta la verità. Ospite a Verissimo qualche giorno fa, ha dichiarato che nella sua vita non c’è alcun ‘lui’. Pare invece che ci sia e che si chiami Alessandro Carollo. Viva l’amore!.