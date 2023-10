Hunziker, il nuovo fidanzato è l’ex della Canalis: esplode il gossip

Da diversi giorni si parla di un nuovo amore per Michelle Hunziker ma fino a oggi nessuno sapeva quale fosse l’identità del famoso uomo che sta facendo battere il cuore della bella showgirl di origini svizzere. In seguito alla separazione da Tomaso Trussardi e dopo aver avuto un brevissimo flirt con il chirurgo Giovanni Angiolini, negli scorsi mesi la nota showgirl svizzera si era dedicata completamente alla famiglia, scoprendo anche la gioia di diventare nonna per la prima volta del piccolo Cesare, il primogenito della figlia Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza. Recentemente però Michelle Hunziker ha finalmente ritrovato la felicità anche in amore.

Qualche giorno fa era stata proprio Deianira Marzano a lanciare la bomba: “Michelle Hunziker ha un nuovo amore. Si frequentano in tal senso da circa un anno, ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito”. Stando alle parole dell’esperta di Gossip, la showgirl svizzera ha conosciuto l’uomo misterioso già un anno fa ma nel corso della passata estate il loro legame si è fatto ancora più intenso. Questa mattina, la pagina di gossip Very Inutile People ha finalmente spifferato il nome del fortunato uomo. Ecco di chi si tratta.

Alessandro Carollo è la nuova fiamma di Michelle Hunziker

Ebbene si, pare proprio che abbiamo un nome: stando a quanto affermato dalla pagina gossip Very Inutil People il nuovo amore di Michelle Hunziker si chiama Alessandro Carollo. Ad avvalorare l’ipotesi sono arrivate anche alcune pubblicazioni social dei diretti interessati: la showgirl svizzera ha infatti recentemente condiviso un post con alcuni scatti di una giornata trascorsa tra le montagne in sella a una bella moto rossa. Stesso identico mezzo postato anche dalla sua nuova fiamma, presente nel gruppo di amici con il quale è partita la Hunziker.

Chi è però Alessandro Carollo? Si tratta di un noto osteopata romano, abbastanza conosciuto negli ambienti vip. Ha frequentato la facoltà di Scienze Motorie presso l’Università La Sapienza di Roma e, successivamente la laurea, ha fondato l’European Academy of Osteopathy, istituto nel quale lavora attualmente in qualità di insegnante. Il suo studio è frequentato da tantissime celebrità: Belen Rodriguez, Gessica Notaro, Paola Barale, Elisabetta Canalis, Renato Zero e Fabrizio Corona sono solo alcuni dei Vip più celebri che negli anni si sono affidati alle cure esperte di Carollo.

Inoltre, Alessandro Carollo lavora anche in quel di Milano, dove ha il suo studio presso la Clinica Villa Arbe del noto chirurgo dei vip, Giacomo Urtis. Parlando invece delle sua passate frequentazioni, che hanno contribuito a renderlo famoso nello showbiz, pare che Carollo abbia frequentato Paola Barale, anche se il loro presunto flirt non è mai stato confermato, Elisabetta Gregoraci ed Elisabetta Canalis, rispettivamente nel 2020 e nel 2011.