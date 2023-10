Michelle Hunziker “ha un nuovo fidanzato”: dettagli, gossip rovente

Michelle Hunziker, 46 anni, torna al centro del gossip. La conduttrice elvetica, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe ritrovato l’amore, nonostante si professi single. Lo scorso weekend è stata ospite dall’amica Silvia Toffanin a Verissimo ed anche in quel frangente ha assicurato che al momento nel suo cuore non c’è alcun lui. Versione totalmente differente quella fornita da una gola profonda con cui è entrata in contatto l’esperta di gossip campana Deianira Marzano che ha fatto sapere che la presentatrice sarebbe legata a un uomo da circa un anno, ma che solo la scorsa estate la relazione avrebbe spiccato il volo.

“Ormai lo sanno tutti, Michelle Hunziker ha un nuovo compagno”. Questa la dichiarazione rilasciata alla Marzano da una talpa che ha preferito mantenersi anonima. La medesima fonte ha raccontato altri dettagli sulla vicenda, sostenendo che la conduttrice e tale fidanzato misterioso si frequentano da circa dodici mesi, “ma solo dopo le vacanze estive la coppia è stata ufficializzata come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito”.

Naturalmente è subito partita la caccia al presunto compagno. Di chi si tratta? E perché, ammesso e non concesso che l’indiscrezione si riveli reale e veritiera, Michelle continua a dichiararsi single? La prima domanda, per ora, rimane avvolta nel mistero e senza risposta. La seconda invece è semplice da esaurire.

Sempre considerando il fatto che la voce sul fidanzamento possa avere un fondo di verità, è facile comprendere perché la Hunziker preferisca non sbilanciarsi. Per evitare appunto il gossip, così da non ritrovarsi nella situazione in cui piombò quando si lasciò con il secondo marito Tomaso Trussardi.

A distanza di poche settimane dall’annuncio della separazione con l’imprenditore bergamasco, la showgirl svizzera fu sorpresa assieme al chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello Giovanni Angiolini. Il gossip si fece rovente e non mancarono le critiche nei confronti della conduttrice. Alcuni la accusarono di tradimento, altri di aver cambiato uomo troppo rapidamente.

La Hunziker, che ben sa come funziona la macchina comunicativa della cronaca rosa (più rispondi e più i casi si ingrossano), non ha mai detto una sola parola sulla sua relazione con Angiolini. La love story si è poi conclusa dopo qualche mese. Ora il gossip è tornato a incalzarla. C’è da aspettarsi un altro silenzio tombale.