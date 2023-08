Michelle Hunziker: i rapporti oggi con Eros, Angiolini e Trussardi

Michelle ha avuto tre ex importanti: Eros, Trussardi e Angiolini. In che rapporti è con loro? Ecco come stanno le cose.

Nella serata di giovedì 3 agosto andranno in onda, su Canale 5, le repliche di Michelle Impossible & Friends, varietà musicale condotto da Michelle Hunziker, nota conduttrice e modella svizzera con cittadinanza italiana. Chissà che lo show non possa essere la scelta di numerosi spettatori per intrattenersi durante questa calda estate. Estate che Michelle Hunziker passerà da single.

Nella sua vita ci sono stati due matrimoni, entrambi non andati a buon fine: il primo con il cantautore Eros Ramazzotti, il secondo con Tomaso Trussardi. Si era vociferata anche una relazione con Giovanni Angiolini, che però Michelle non ha mai nominato. In che rapporti è, oggi, la conduttrice con i suoi tre ex?

Eros Ramazzotti: amicizia come step ulteriore dell’amore

Come spiegato dalla stessa Hunziker, mesi fa ospite a Verissimo di Silvia Toffanin, con Eros Ramazzotti ha recuperato un ottimo legame, dopo anni di gelo. Ad unirli, aveva detto la conduttrice, c’era un rapporto di amicizia, considerato uno step ulteriore all’amore che un tempo li legava. “L’amore cambia, si evolve, ma è sempre amore” aveva invece dichiarato più di un anno fa, parlando del momento in cui Eros le aveva chiesto di essere presente nel video del brano Ama. Eros e Michelle si erano sposati nel 1998, per poi separarsi nel 2002 e divorziare nel 2009. Dal loro amore è nata Aurora, che recentemente ha reso Michelle ed Eros nonni di un nipotino.

Tomaso Trussardi: uniti per il bene dei figli

Con Trussardi, da cui Michelle si è separata nel gennaio 2022, aveva spiegato, sempre a Verissimo, come l’obiettivo fosse quello di arrivare a costruire un legame simile a quello con Eros, rimanendo uniti dal punto di vista genitoriale per il bene dei figli. “So che ci vuole tempo, ma siamo bravi” erano state le sue parole. I due sono stati anche al centro di voci su un possibile riavvicinamento, mai concretizzatesi. La coppia ha avuto due figlie, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2015.

Giovanni Angiolini: il flirt di cui Hunziker non parla

Il capitolo Giovanni Angiolini, invece, è quello su cui Michelle Hunziker è stata più reticente. Nonostante i due siano stati paparazzati in più occasioni, la conduttrice non ne ha mai parlato. Dalle precedenti parole di Trussardi, tuttavia, si era dedotto che Angiolini e Hunziker potrebbero aver iniziato a frequentarsi quando il matrimonio di quest’ultima con Tomaso non era ancora finito. Il flirt, tuttavia, sarebbe durato solo qualche mese. Solo in una recente intervista Michelle avrebbe indirettamente confermato la relazione, sebbene rimangano ignote le cause dell’addio.