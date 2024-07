Mirko e Perla stanno ancora insieme? La foto che scaccia la crisi

Dopo appena pochi giorni dallo scandalo che ha visto protagonista l’ex gieffino si torna a parlare di Mirko Brunetti e Perla Vatiero. La storia d’amore tra i due fidanzati sembrava andare a gonfie vele ma lo spettro di un’indiscrezione su Brunetti ha scosso gli equilibri della coppia, tanto che si era iniziato a parlare di una crisi. A lanciare la bomba è stato Amedeo Venza che aveva condiviso con i suoi followers una fotografia pubblicata (e poi prontamente rimossa) da un amico di Mirko, che lo ritraeva intento a passare una giornata in compagnia di alcuni amici, a quanto pare, senza che Perla ne sapesse nulla. Come se non bastasse poi, nella giornata tra amici erano presenti anche altre due ragazze, un dettaglio che aveva fatto partire il gossip.

Nonostante le smentite da parte di Mirko, i fans della coppia erano convinti del fatto che tra i due ci fossero dei problemi, forse legati proprio a questo gossip, tanto da non apparire più insieme sui social. D’altronde era stato lo stesso Brunetti a lasciare intendere, nella sua smentita, che quelle voci gli avessero creato alcune difficoltà con Perla. Oggi però, una fotografia postata dalla stessa Vatiero ha riacceso le speranze nei fans.

La foto che riaccende la speranza

Pare proprio che i fans della coppia formata da Mirko e Perla possano stare tranquilli: un piccolo dettaglio di una fotografia pubblicata dall’ex gieffina sul suo profilo Instagram qualche ora fa è la prova che tra i due non vi sia nessuna crisi in atto. Nell’immagine, che riprende la colazione di Perla, si vede infatti il riflesso di Brunetti in un cucchiaino, a confermare che i due fossero insieme. Un dettaglio davvero molto piccolo che però non è sfuggito all’occhio attento dei fans della coppia che, subito dopo, si sono letteralmente riversati sui social per dare il lieto annuncio.

Lo spettro della crisi è quindi allontanato e, come si suol dire in questi casi, tutto è bene quel che finisce bene.

Aria di crisi anche tra Letizia e Paolo?

L’amore non è bello se non è litigarello e infatti un’altra coppia nata nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello è finita nell’occhio del ciclone a causa di una presunta crisi. Si tratta di Letizia Petris e Paolo Masella. L’ex gieffina infatti, nelle ultime ore, ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram a dir poco criptica e che ha contribuito a insinuare nei fans il dubbio che tra lei e il compagno le cose non vadano per niente bene: “Siamo tutti cattivi in una storia raccontata male”.

Come se non bastasse, anche Paolo ha contribuito ad aumentare l’alone di mistero pubblicando foto e video in cui viene ripreso da solo. Insomma, dopo tutti questi indizi è lecito chiedersi se ci sia davvero tensione tra i due. Una domanda alla quale, almeno per il momento, non si ha una risposta certa. Una cosa però è sicura: la storia insegna che riuscire a mantenere vivo il rapporto dopo essere usciti dal reality è molto difficile e pochi ci riescono. Chissà se quindi Letizia e Paolo saranno l’ennesima coppia ad annunciare la rottura a pochi mesi di distanza dalla fine del programma che fu per loro galeotto.