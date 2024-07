Mirko: con due ragazze e senza Perla? Smentita e sfogo durissimo

Solo poche ore fa era stato lanciato il rumor. A farlo, come vi abbiamo raccontato, è stato Amedeo Venza. Secondo l’esperto di gossip, Mirko avrebbe passato la giornata in compagnia di due misteriose ragazze, molto probabilmente senza che Perla sapesse nulla. Ora, l’ex gieffino non le manda a dire e sbotta sulle sue storie Instagram. Ecco come sono andate davvero le cose.

Dopo l’esperienza del Grande Fratello, Perla e Mirko appaiono quasi come la coppia perfetta. Praticamente ciò che è più distante da come invece si erano lasciati a Temptation Island, quando i due erano usciti dal programma da single.

Forse proprio per come li abbiamo visti sull’isola delle tentazioni e tenendo conto anche delle numerose vicende amorose che li hanno coinvolti nella casa più spiata d’Italia, si fa presto a pensare che i due siano inclini alla crisi.

Così, quando solo poche ore fa Amedeo Venza aveva pubblicato le foto condivise da un amico di Mirko, spiegando che quest’ultimo si trovava in compagnia di altre due ragazze, qualcuno non ha esitato a credere a tale rumor.

Certo, il fatto che l’amico dell’ex gieffino abbia subito cancellato tali scatti, non ha fatto altro che rafforzare le tesi di chi vuole vedere Perla e Mirko separati.

La smentita di Mirko Brunetti

Non è passato molto tempo però, prima che il diretto interessato dicesse la sua. E’ accaduto poco fa, sempre su Instagram. Attraverso delle storie sul suo profilo, Mirko ha pubblicato un durissimo sfogo, raccontando la verità su quanto accaduto e scagliandosi contro chi ha diffuso il presunto retroscena.

Sono costretto a precisare, che tutto quello che sta girando è solo frutto della fantasia di qualcuno.

Così inizia la lunga dichiarazione di Brunetti. L’ex gieffino non fa nomi, ma è chiaro che fin dalle prime parole si scagli proprio contro Amedeo Venza. Definendo quanto diffuso dall’esperto di gossip come “qualcosa di assurdo”, Mirko rivela che le cose sono andate in tutt’altro modo:

Confermo la mia presenza in quella casa giusto il tempo di un aperitivo o giù di lì ed invito chiunque a poter dimostrare dove sia effettivamente il mio grave errore

Continuano poi le accuse contro Venza, quando Mirko avvalora la propria versione dei fatti spiegando che lui non appare neanche nelle foto diffuse. In più, attacca l’esperto di gossip sottolineando che quest’ultimo avrebbe omesso volontariamente di dichiarare la presenza di altri ospiti all’interno della casa.

Per quanto riguarda invece la scelta dell’amico di cancellare le foto incriminate, Brunetti ha spiegato che la decisione è stata presa poiché, all’interno degli scatti, era visibile la targa di un auto.

La parte più dura dello sfogo arriva però in chiusura, quando Mirko rivela che tale rumor sta causando gravi conseguenze. Per questo, l’ex gieffino annuncia che prenderà provvedimenti contro chi lo ha diffuso.

Con questa smentita, possiamo dire allora che Perla può stare tranquilla, e che anche i fan dei “Perletti” possono tirare un sospiro di sollievo.

Le storie pubblicate da Mirko Brunetti: