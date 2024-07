Mirko beccato in dolce compagnia? “Perla non sapeva nulla”, caos

Sono passati circa 3 mesi dalla fine dell’ottava edizione del Grande Fratello, che ha visto la vittoria di Perla Vatiero contro la grande favorita Beatrice Luzzi. Nel corso dell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia, Perla si è riavvicinata all’ex fidanzato Mirko, con il quale si era lasciata l’estate precedente dopo aver partecipato a Temptation Island. La storia tra i due ha appassionato tantissimi fan, dando vita ad un numeroso fandom, i “Perletti“. Proprio loro hanno portato la giovane campana alla vittoria e, anche una volta finito il reality, hanno continuato a seguire con passione la coppia.

Nonostante le scarse aspettative di molti telespettatori, la relazione tra Perla e Mirko sembra essere proseguita alla grande al di fuori della Casa. Nel corso di questi mesi, si è parlato solo un paio di volte di presunte liti tra i due, che però non sono state mai confermate dai diretti interessati. Al contrario, i “Perletti” si sono sempre mostrati molto complici sui social, . Dopo il periodo di separazione, sembrano aver ritrovato finalmente quella serenità persa negli anni. Tuttavia, poco fa, Amedeo Venza ha condiviso una segnalazione che potrebbe portare scompiglio alla coppia.

L’esperto di gossip ha pubblicato una storia postata da un amico di Mirko, dove appaiono lui e Brunetti con altre due ragazze. A quanto pare, vedendo anche i profili delle ragazze in questione, i quattro avrebbero trascorso la giornata insieme in piscina. Fino a qui, nulla di strano. Peccato che, improvvisamente, l’amico dell’ex gieffino ha cancellato le storie. D’altro canto, invece, Mirko, solitamente molto attivo sui social, non ha pubblicato nulla sul suo profilo Instagram. Inoltre, stando a quanto svelato da Venza, pare che Perla non sapesse nulla di questa giornata ‘segreta’.

Chiaramente, bisogna specificare che queste rimangono indiscrezioni da prendere con le pinze. Né Mirko né Perla si sono espressi sulla situazione, dunque non è chiaro quale sia la verità dietro questa ‘misteriosa’ giornata in piscina. Nel frattempo, le fan dei ‘Perletti‘ sono subito corse a difendere i loro beniamini, attaccando in massa Amedeo Venza. A questo punto, non resta che attendere la versione dei diretti interessati per capire meglio cosa stia succedendo tra di loro.