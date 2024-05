GF, Mirko e Perla ai ferri corti? “Lui è andato via di casa”

Brutte notizie per i fan dei “Perletti“. Stando a quanto riportato da Amedeo Venza, Perla Vatiero e Mirko Brunetti starebbero attraversando una forte crisi. Il tutto pare essere scoppiato nelle ultime ore, dato che la coppia ha passato gli ultimi giorni insiem in un noto resort. Proprio ieri, 28 maggio, hanno pubblicato degli scatti della vacanza, mostrandosi molto uniti e complici. Ma, qualcosa pare essere cambiato improvvisamente. Poco fa, l’esperto di gossip ha pubblicato una storia, in cui svela di aver saputo che una coppia dell’ultima edizione del Grande Fratello avrebbe avuto una lite furiosa, tanto che il “lui” della coppia sarebbe andato via di casa.

“Mi dicono che una coppia del GF è in forte lite in questo momento. Lui l’avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppe spiegazioni”, ha scritto sulla sua storia Instagram. Dopodiché, Venza ha fornito le iniziali della coppia: M e P. Com’è noto, al GF 8 si sono formate diverse coppie: Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, Letizia Petris e Paolo Masella, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, Anita Olivieri e Alessio Falsone (già scoppiati) e Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dunque, revisionando i nomi degli ex concorrenti, gli utenti hanno subito pensato che l”esperto di gossip si stesse riferendo proprio alla storia più discussa dell’edizione, ovvero quella tra i “Perletti“.

Tra l’altro, secondo Amedeo Venza, la parte maschile di questa coppia non sarebbe affatto preso dalla fidanzata. Molti hanno pensato questo su Mirko sin dai tempi del Grande Fratello, poiché Perla sembrava essere quella ancora innamorata tra i due. Al contrario, la maggior parte degli spettatori era convinta che Brunetti non provasse più sentimenti per l’ex fidanzata, soprattutto considerando la storia avuta con Greta Rossetti.

Ad ogni modo, l’esperto di gossip ha voluto specificare che i due non si sono ancora lasciati, ma starebbero solamente attraversando dei giorni di litigi: “Ho detto che c’è una forte lite in corso da un paio di giorni. Non si sono lasciati, anche io ho un mio pensiero. Secondo me la parte maschile di questa coppia non è assolutamente presa dalla fidanzata. E questo lo capirete con il tempo. Detto questo, se provano a smentire racconto anche quello che è successo. Bisogna prendere il buono e il brutto”.

In tutto ciò, però, bisogna anche sottolineare che le inziali M e P potrebbe riferirsi anche ai cognomi di Paolo e Letizia, ovvero Masella e Petris. I due si sono messi insieme mesi fa dentro la Casa più spiata d’Italia, ma forse fuori le cose potrebbero non aver funzionato. Insomma, non resta che attendere per sapere la verità ed avere una conferma o una smentita da parte di queste due coppie.