GF, Anita e Alessio al capolinea: la rottura in vacanza e i motivi

Arriva l’estate e le relazioni vengono messe alla prova. Il periodo estivo è da sempre considerato il battesimo del fuoco delle coppie, qualcuna resiste mentre altre si infrangono. I primi a cadere sono Anita Olivieri e Alessio Falsone, che si sono mollati addirittura in vacanza!

Diciamocelo chiaramente, le storie che nascono all’interno del Grande Fratello raramente durano tanto, i casi eccezionali che sono arrivati addirittura al matrimonio si contano sulle dita di una mano, gli altri durano quanto un gatto in tangenziale. Anita e Alessio si sono incontrati all’interno della casa più spiata d’Italia e da subito il pubblico aveva sentito odore di marcio. Una storia montata a tavolino per strategia di gioco? Per cercare di accattivarsi i telespettatori con la storiellina d’amore? A questo punto forse sì, dato che usciti dalla casa sono durati così poco che non hanno neanche superato la prima vacanza insieme.

”Tra noi è finita” L’annuncio della rottura e i motivi

Una settima fa tre coppie del Grande Fratello sono partite insieme per Ibiza, ma a tornare sono state solo due. Letizia e Paolo sono ancora più innamorati di prima, Angelica e il suo Riccardo sempre affiatati come prima dell’ingresso di lei nel reality. A non reggere il colpo sono Anita e Alessio. La vacanza è arrivata in concomitanza del compleanno della bionda Olivieri, durante la quale Alessio aveva postato anche una foto con scritto ‘Auguri bella mia’ con tanto di cuoricino. Non c’era segno di tempesta all’orizzonte, ma da quello che hanno poi rivelato, la loro storia era già finita prima di partire. Hanno voluto provare a salvare capra e cavoli ad Ibiza ma non ha funzionato. Vediamo cosa hanno detto.

Foto al tramonto molto suggestiva e lo stesso messaggio copia-incollato. Da quello che evince da questa confessione è che avevano già deciso di mollarsi ma hanno voluto godersi la vacanza, poi hanno visto che i loro sostenitori commentavano le loro foto insieme e hanno capito di dover dire la verità. Il motivo della rottura? L‘incompatibilità di caratteri e le differenze di abitudini. Un classico per tutte le coppie. Loro sono i primi a non aver resistito fino alla fine della estate, chissà quanti altri faranno la loro fine e quali invece proveranno la forza del loro amore? E per chi dice sui social che questa rottura è solo il preambolo a una partecipazione a Temptation Island, non ci è dato sapere.