GF, Alessio Falsone sulla storia con Anita Olivieri: “Ecco la verità”

Alessio Falsone è entrato da poco nella Casa del Grande Fratello ma ha già consolidato i rapporti con molti altri concorrenti del reality show. In particolare, il gieffino si è avvicinato molto ad Anita Olivieri, per la quale ha ammesso di provare una certa simpatia. In effetti, l’arrivo di Alessio Falsone nel reality show ha scombinato (e non poco) le dinamiche e ha anche comportato la separazione tra la Olivieri e il suo ex fidanzato, Edoardo Sanson. In seguito all’ultima puntata dello show, andata in onda giovedì 7 marzo, i due hanno passato una notte in suite ed è scattato il primo bacio. La domanda a questo punto è d’obbligo: Anita e Alessio ora stanno insieme? Il gieffino sembra avere qualche dubbio in merito e ne ha parlato con Sergio D’Ottavi.

Alessio si confida con Sergio

Come anticipato, Alessio Falsone sembra non essere molto sicuro del suo rapporto con Anita Olivieri e soprattutto di come questo si sia evoluto negli ultimi giorni. Il gieffino quindi ha voluto sfogarsi con un altro inquilino della casa, Sergio D’Ottavi, per esporgli tutte le sue perplessità. Ma non è tutto, perché Falsone si è anche lasciato andare a una confessione molto interessante circa la notte passata nella suite con la Olivieri.

Il concorrente ha infatti svelato di essersi sentito spinto dagli autori e di aver baciato Anita per questo: “Sta di fatto che ieri mi hanno messo pressione pesante. L’impressione è che se uscito dalla suite avendola abbracciata mi sarei sentito il capo dei cogl**ni, poi lascia fare che è stato tutto naturale”, sono state le parole del gieffino.

A quel punto Sergio ha fatto notare al coinquilino che in realtà, se le cose sono andate così, sia lui che Anita sapevano cosa stavano facendo e con tutta probabilità volevano effettivamente scambiarsi quel bacio, al di là delle pressioni degli autori. Versione confermata da Falsone che però ha concluso il discorso ribadendo di aver percepito quella mossa come “una bella spinta giù dal dirupo”.

Quindi alessio ha limonato con Anita altrimenti sarebbe passato per cogli@@e e per volere degli autori ha dovuto 😳😨#grandefratello pic.twitter.com/3dcrpyJX1q — Mony Orchidea (@MonyOrchidea) March 9, 2024

Alessio mette le mani avanti con Anita

I dubbi di Falsone circa il suo freschissimo flirt con la Olivieri sono poi venuti a galla anche nel corso di una conversazione avuta proprio con la gieffina. Nel corso di una chiacchierata in cucina, Alessio ha infatti messo le mani avanti con la Olivieri, parlando di equilibrio di coppia e mettendo già sul piatto della bilancia la possibilità di non riuscire a portare avanti una relazione fuori dalla Casa di Cinecittà.

Stando alle parole di Falsone, tra lui e Anita le cose potrebbero non funzionare più così bene una volta tornati a casa per via della distanza o per il fatto che lei possa decidere di tornare con il suo ex. Insomma, si è trattato di un discorso che ha in parte dato ragione ai più maliziosi, ovvero a coloro che hanno sempre pensato che la relazione tra i due potesse essere finta e puramente strategica in vista della finale del reality.