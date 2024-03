GF, scatta il bacio tra Alessio e Anita: la reazione in Casa (video)

È arrivato il bacio alla luce del sole per Anita Olivieri e Alessio Falsone. Ma, si proceda con ordine. Dopo mesi di permanenza Casa del Grande Fratello, l’ingresso di Alessio ha destabilizzato Anita, che ha subito iniziato a provare un interesse particolare per il ragazzo. Il problema è che, in realtà, la gieffina aveva ancora un rapporto in sospeso con il ragazzo con cui è stata fidanzata per dieci anni, Edoardo. Nel giorno di San Valentino, Edoardo le aveva fatto una sorpresa e i due si erano promessi di riprendere la loro relazione fuori dalla Casa, con tanto di baci. Tuttavia, nel giro di pochi giorni, tutto è cambiato.

Durante la diretta andata in onda ieri, giovedì 7 marzo, Alfonso Signorini ha comunicato ad Anita che l’ex fidanzato non vuole più essere coinvolto in questa vicenda, poiché sta soffrendo molto per tutto quello che sta accadendo. Ad un certo punto, il programma ha dato ad Edoardo la possibilità di chiamare Anita in puntata, così da avere un confronto. Ma, il ragazzo ha preferito non contattarla. Ebbene, subito dopo la diretta, ad Alessio e l’Olivieri è stata data l’opportunità di passare la notte da soli in suite.

Prima, hanno avuto una lunga chiacchierata sugli altri concorrenti della Casa, criticando apertamente Beatrice Luzzi e Perla Vatiero. Dopodiché, questa mattina i due si sono svegliati scambiandosi coccole e carezze, segno di un avvicinamento particolare avvenuto durante la notte. Sebbene la diretta stacchi alle due, sono in tanti a pensare che tra la nuova “coppia” sia successo qualcosa in suite. E, per chi avesse ancora qualche perplessità, ecco che Alessio ha tolto ogni dubbio dando un particolare buongiorno alla ragazza.

Dopo essere tornati in Casa, Anita è andata a sistemarsi in bagno insieme a Rosy Chin. Durante la conversazione con la chef, ecco che si avvicina Alessio e la sorprende dandole diversi baci. Rosy è rimasta letteralmente senza parole, non nascondendo il suo stupore nel vedere i due baciarsi davanti a tutti. Allo stesso tempo, anche Anita è apparsa abbastanza imbarazzata, ma anche molto felice del gesto di Alessio. Insomma, pare proprio che sia nata una nuova coppia all’interno del Grande Fratello e non resta che attendere per capire come si evolverà questa storia.